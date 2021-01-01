

جدعنة المصريين مع سيدة سألت: إزاى أصيف أنا وأولادي في إسكندرية بـ 1000 جنيه؟! جدعنة المصريين مع سيدة سألت: إزاى أصيف أنا وأولادي في إسكندرية بـ 1000 جنيه؟!

الشهامة والجدعنة من أهم سمات الشخصية المصرية، التي من الصعب أن تجدها في أي شعب آخر، فهم على حق "ملوك الجدعنة" كما يطلق عليهم، ويظهر ذلك بوضوح في مواقف إنسانية ساعدت السوشيال ميديا على إظهارها بسهولة، من خلال تقريب المسافات بين الناس.

في أحد المواقف الإنسانية المؤثرة سألت سيدة في منشور لها عبر أحد المجموعات قائلة: "أنا معايا 3 أولاد، وعايزة أخدهم بعد العيد يسافروا ويتفسحوا ويصيفوا في إسكندرية، ومعايا 1000 جنيه، المفروض هتبقى شاملة كل حاجة ممكن نقعد قد إيه ونتفسح إزاى؟"

تفاعل عدد كبير من رواد "فيسبوك" مع منشور السيدة، من خلال تقديم عروض للاستمتاع وتوفير مبلغ الإقامة من خلال توفير سكن مجهز، أو عرض مبلغ كمساعدة لها لمزيد من الاستمتاع لأطفالها، فيما قدم آخرون عرضًا بتحمل تكلفة الفندق.

وعلقت "رانيا" قائلة: "أنا عندي شقة في كليوبترا.. ممكن تيجي تقعدوا فيها الأيام اللي تعوزيها.. إحنا عزمنكم عشان العيد والقطاقيط الصغيرين يتفسحوا.. أنتي قافلة المسدجات ابعتيلي مش عارفة أبعتلك."

وعلق "عاصم" قائلًا: "عندي شقة فاضية في أبو قير، لو تناسبك دي هدية العيد لأولادك مش عاوز مقابل مادي فيها، وهناك البحر والأكل رخيص."

وعلقت أخرى قائلة: "عندنا شقة في الإسكندرية مقفولة علشان إحنا برا مصر دوقتي، ممكن أسبهالك وقت ما تحبي وتاخدي مفاتيحها من أهلي هناك."

وعرض "أحمد" عليها قائلًا: "لو حضرتك تحبي، عندي شقة في الساحل في سيدي كرير الكيلو 35، جاهزة وقريبة من البحر وفي حمام سباحة خاص، وتحت أمرك يا ست الكل دي هدية مني لأختي وأولادها.. المهم تكونوا مبسوطين."

فيما عرضت "مريم" مساعدتها في المصاريف قائلة: "شوفي حضرتك لو محتاجة أي مصاريف عادي أنتي أختي وأولاد أختي.. ابعتيلي وبإذن الله أقدر أساعدك."

وعرض "أحمد" مبلغ 1000 جنيه أخرى لمساعدتها في مصاريف الإقامة.

فيما عرض عليها "محمد" أن يتحمل مصاريف الإقامة قائلًا: "ممكن حساب الفندق يكون عليا شوفي رايحة امتي.. وأحجزلك تروحي تلاقي كل شيء تمام والحجز بإسمك."

















