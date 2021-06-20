استقرت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الأربعاء، 21 يوليو 2021، عند الأسعار المنخفضة التي حققتها أمس الثلاثاء، استجابة للتراجع في سعر الذهب عالميًا، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق ركودا وعزوف من المواطنين عن الشراء.
وشهد الذهب خلال تعاملات الأيام القليلة الماضية حالة من التذبذب ما بين الصعود والهبوط، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المتحور «دلتا» على مستوى العالم، وارتفاع مؤشر الدولار عالميًا.
وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم الأربعاء، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 903 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 791 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 679 جنيهًا، والجنيه الذهب عند سعر 6328 جنيهًا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على سعر الذهب فى مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق