ما هي أضرار رسم الوشم علي الجسم

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رسم الوشم

ربما أصبح رسم الوشم في العيد أكثر شيوعًا عما سبق؛ حيث ان الكثيرين يحلمون برسم الوشم على أيديهم او أجزاء أخرى من جسده، وذلك على الرغم التحذير من أضرار رسم الوشم أساسيات الاحتياطات الوقائية للحفاظ على السلامة وطرق العناية بالجسم بعد رسم الوشم.



أضرار رسم الوشم

وتجرى رسم الوشم في العيد دون أن يستخدم المخدر، ويمكن أن ينتج عنها قدر ضئيل من النزيف، وألم خفيف قد يصل إلى الألم الكثير، وهناك العديد من الأمور التي يجب ان تعرفها عن رسم الوشم إن كنت تريد وضعه على جسمك، وكيفية تقليل المخاطر المحتملة، وهو ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية.


وتخترق رسم الوشم في العيد على الجلد مما يعني انها قد تسبب في عدوى الجلد ومضاعفات أخرى محتملة تشمل:

1- التفاعلات التحسسية:
ويعتبر صبغات الوشم، وخاصة الصبغات الحمراء والخضراء والصفراء والزرقاء، والتي يمكنها التسبب في ردود أفعال حساسية جلدية، مثل: حكة الطفح في منطقة الوشم، ويمكن لهذا الظهور بعد عدة سنوات من الحصول على الوشم.

2- عدوى الجلد :
وعدوى الجلد يمكنها ان تحدث بعد ان يرسم الوشم.

المصدر: elbalad

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