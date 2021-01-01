السعودية تصدر قرار مفاجئ بالنسبة لغير الحاصلين علي لقاح كورونا

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لقاح كورونا

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية أنه ابتداء من 1 أغسطس عام 2021 لن يسمح بدخول المنشآت الخاصة والعامة لغير المحصنين.

وأضافت أن المحصنين هم من تلقوا لقاح كورونا أو المتعافين منه وذلك مع الامتثال بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

وأكدت الوزارة أن شرط التحصين سيكون إلزاميا لدخول المراكز التجارية والمولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

المصدر: عكاظ

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