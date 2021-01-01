المغرب تجسست على ماكرون.. فرنسا إن ثبتت هذه الادعاءات ستكون خطيرة للغاية

ردت الرئاسة الفرنسية على سؤال حول ما إذا كان قد "تم التجسس" على الرئيس إيمانويل ماكرون من قبل المغرب قائلة، إنه "إذا تم إثبات هذه التأكيدات، فمن الواضح أنها ستكون خطيرة للغاية".
فرنسا عن التجسس على ماكرون: إن ثبتت هذه الادعاءات ستكون خطيرة للغاية"لوموند": المغرب استخدم برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي لمراقبة ماكرون
وأشار قصر الإليزيه إلى أنه "سيتم تسليط كل الضوء على هذه التصريحات الصحفية".
وقال لوران ريتشارد مدير منظمة Forbidden Stories التي تقف وراء برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية، إن أرقام ماكرون وأعضاء الحكومة مدرجة في قائمة الأهداف المحتملة للبرنامج، الذي يستخدم للتجسس على الشخصيات، مؤكدا المعلومات الواردة بصحيفة "لوموند".
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