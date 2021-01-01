فيضانات تجتاح الصين وتسبب اضرار كبيرة.. فيديو

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فيضانات تجتاح الصين


أعلن تلفزيون CGTN الصيني انهيار سد في مدينة تشنجتشو وسط البلاد بفعل الفيضانات، في وقت لم ترد أنباء بعد عن أضرار الحادث حتى اللحظة.

وبحسب وكالة أنباء شينخوا، رفع مكتب الأرصاد الجوية في خنان وتشنجتشو مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ لكوارث الأرصاد الجوية إلى المستوى الأول.

وأضافت القناة التلفزيونية أن مترو الأنفاق في مدينة تشنجتشو قد غمرته المياه بالكامل، وقام رجال الإنقاذ بإجلاء الركاب العالقين.

وكانت الأنباء قد أفادت فى وقت سابق بأن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا مصرعهم فى المقاطعة بسبب الفيضانات الناجمة عن الامطار الغزيرة.

وتم إجلاء 100 ألف شخص، حيث يشارك في عمليات الإنقاذ أكثر من 6000 من أفراد الجيش ورجال الإطفاء، فيما ألغى مطار تشنغتشو الرحلات الجوية حتى الأربعاء.

https://twitter.com/i/status/1417525961499627527

المصدر: وكالة أنباء شينخوا

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