أعلن تلفزيون CGTN الصيني انهيار سد في مدينة تشنجتشو وسط البلاد بفعل الفيضانات، في وقت لم ترد أنباء بعد عن أضرار الحادث حتى اللحظة.
وبحسب وكالة أنباء شينخوا، رفع مكتب الأرصاد الجوية في خنان وتشنجتشو مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ لكوارث الأرصاد الجوية إلى المستوى الأول.
وأضافت القناة التلفزيونية أن مترو الأنفاق في مدينة تشنجتشو قد غمرته المياه بالكامل، وقام رجال الإنقاذ بإجلاء الركاب العالقين.
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التعليقات على فيضانات تجتاح الصين وتسبب اضرار كبيرة.. فيديو
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