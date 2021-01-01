كيف تحافظي على بشرتك في الصيف

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العناية بالبشرة


أكدت دكتور أحمد مقلد استشاري جراحة التجميل والتغذية العلاجية، أن العناية بالبشرة تختلف حسب اللون ودرجة البشرة وطرق العناية تختلف عن الأخرى:

البشرة الدهنية
تتميز بإفراز شديد للدهون من خلال الغدد الدهنية وظهور حب الشباب و البثور السوداء ، كما ان البشرة الدهنية تعاني من المسام الواسعة والبثور البيضاء

البشرة الجافة
تعاني من جفاف شديد في جميع أنحاء البشرة وخاصة في فصل الصيف وللأسف هذا النوع من البشرة يظهر عليه علامات تقدم العمر في سن متقدم من العمر

البشرة العادية
و هذا النوع من البشرة لا يعاني من أي مشاكل من أنواع البشرة حيث دائما يحدث توازن لإفراز الدهون علي الجلد
من المعروف ان طبقات الجلد ٥ طبقات لكن الطبقة الخارجية epidermis هي الطبقة الأكثر عرضه لظهور جميع مشاكل البشرة و هي الطبقة التي من خلالها بيتم امتصاص جميع المنتجات أو الكريمات المستخدمة لذا لابد أن نحرص علي الاهتمام بهذه الطبقة لأنها الطبقة الحامية لأي نوع بشرة

البشرة المختلطة
وهي مزيج من مشاكل البشرة الجافة وتظهر في منطقة الخدود و الذقن ومشاكل البشرة الدهنية التي تظهر في منطقة الجبهة و الأنف هيث تسمي هذه المنطقة بال T-zone وحل هذا النوع من البشرة التوازن لإفراز الدهون واستخدام غسول الخاص بالبشرة الدهنية وأهم خطوه لها خطوة الترطيب.

وأضاف، بأن نصيحته لكل نوع بشرة الالتزام بالخطوات السبعة للعناية بالبشرة:
١-استخدام الغسول الخاص بنوع البشرة
٢-استخدام التونر لقبض المسام
٣-خطوة الترطيب
٤-وضع كريم العين
٦-وضع كريم النهار
٧-وضع واقي الشمس الخاص بكل نوع بشرة sunblock

المصدر: elbalad

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