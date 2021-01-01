تعرف علي أعشاب تضاف على الشاي ترفع من قيمته الغذائية



الشاي الشاي

يعتبر شاي الأعشاب أكثر صحة من الشاي العادي ، ويرجع ذلك أساسًا إلى وجود الأعشاب والتوابل ، مما يجعله مزيجًا صحيًا لدرء كآبة الرياح الموسمية.



كما أن شاي الأعشاب مصنوع من الفواكه المجففة أو الزهور أو التوابل أو الأعشاب ، ومن أفضل أنواع شاي الأعشاب شاي البابونج وشاي النعناع وشاي الزنجبيل وشاي الكركديه وما إلى ذلك.



وكشفًا لما قدمه موقع boldsky إليكم فوائد تناول شاي الأعشاب

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1. شاي الكركميصنع شاي الكركم عن طريق تخمير جذر الكركم المبشور أو مسحوق الكركم، له نكهة فريدة ولكن دقيقة ويقدم مجموعة من الفوائد الصحية .لقد ثبت أن مشروبًا دافئًا مثاليًا للرياح الموسمية ، وهو شاي الكركم ، يعزز المناعة ، ويدير أعراض التهاب المفاصل ، وينظم ضغط الدم، يمكن أيضًا دمج شاي الكركم مع مكونات أخرى مثل الزنجبيل والليمون والعسل والفلفل لزيادة النكهة والمغذيات.2. شاي الزنجبيلمن المعروف أن شاي الزنجبيل يحتوي على مستويات عالية من فيتامين سي والأحماض الأمينية وآثار من العناصر مثل الكالسيوم والزنك والفوسفور وما إلى ذلك، شرب شاي الزنجبيل مفيد للجسم ويعتبر الأفضل عندما يتعلق الأمر بمعالجة مشاكل الجهاز الهضمي، يساعد شاي الزنجبيل أيضًا على تحفيز بطء عملية الهضم .3. شاي النعناعيصنع شاي النعناع عن طريق نقع أوراق النعناع في الماء الساخن، تحتوي الأوراق على العديد من الزيوت الأساسية ، مثل المنثول والمنثون والليمونين ، والتي يتم إطلاقها عند نقعها في الماء الساخن.كما تمنح هذه الزيوت العطرية شاي النعناع نكهة النعناع المنعشة، يمكن أن يساعد شرب شاي النعناع في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي وتقليل احتقان الأنف وتقليل الحساسية الموسمية وتهدئة الصداع.