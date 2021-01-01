أخيرا أثيوبيا تعترف بفشل الملء الثاني لـ سد النهضة

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صورة الخبر: سد النهضة
سد النهضة

قال “سيليشي بيكيلي”، وزير الري الإثيوبى، اليوم الثلاثاء، في تصريحات إعلامية محلية بإثيوبيا، إن الملء الثاني لسد النهضة لم ينجح، مشيرا إلى أنه إذا استمر ملء السد بهذه الطريقة فإن ملء السد سيستغرق 13 عامًا.



وأعلنت إثيوبيا، أمس الإثنين، اكتمال الملء الثانى للسد، بينما أكد الخبراء فشل عمليات اكتمال الملء الثانى.



وهذا ما أكده وزير الرى الإثيوبى ، الثلاثاء، خلال تصريحات إعلامية محلية، وتداول تقارير تؤكد فشل عمليات الملء الثانى للسد.

المصدر: elbalad

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