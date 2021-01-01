قال “سيليشي بيكيلي”، وزير الري الإثيوبى، اليوم الثلاثاء، في تصريحات إعلامية محلية بإثيوبيا، إن الملء الثاني لسد النهضة لم ينجح، مشيرا إلى أنه إذا استمر ملء السد بهذه الطريقة فإن ملء السد سيستغرق 13 عامًا.
وأعلنت إثيوبيا، أمس الإثنين، اكتمال الملء الثانى للسد، بينما أكد الخبراء فشل عمليات اكتمال الملء الثانى.
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التعليقات على أخيرا أثيوبيا تعترف بفشل الملء الثاني لـ سد النهضة
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