بنات عين شمس تحدد ميعاد نتائج الترم الثاني

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قالت الدكتورة رقية شلبي عميد كلية البنات جامعة عين شمس ، إنه تم انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني دون أي معوقات.



وأكدت الدكتورة رقية خلال تصريحاتها لـ صدى البلد، أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الترم الثاني بعد الانتهاء من اجازة العيد منوها أنه يتم رصد الدرجات بشكل يومي.





وأوضحت الدكتورة رقية أن الكلية وفرت كل ما يلزم لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات مع التشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

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وأكدت عميدة كلية البنات عين شمس علي تعقيم لأماكن الامتحانات والمسارات قبل الامتحانات، كما يتم عقد الامتحانات فى أماكن جيدة التهوية، إلى جانب وجود مسافة امنة بين ديسكات الطلاب أثناء الامتحانات مع توفير مطهرات اليد فى جميع اللجان والكنترولات، وتخصيص غرفة للعزل بالكلية أثناء فترة الامتحانات، وقيام الطلاب بوضع اوراق الاجابة فى الصناديق المخصصة لها.وأشارت إلى أن أي طالبة تشعر بأعراض مرضية خاصة بكورونا عليها عدم الحضور إلى الكلية مع وجود ما يثبت ذلك من إحدي مستشفيات جامعة عين شمس لحفظ حقها، مطالبة بضرورة اتباع الخطوات التي يتم تعريفها للطالب بمستشفي الجامعة لقبول العذر الطبي للطالب.وفي إطار حرص الدكتور ايمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث علي الاهتمام بتتمية الموارد البشرية وتشجيع الطاقات والكفاءات المتميزة، قام بتكريم بعض أعضاء موظفى الدراسات العليا المتميزين بترشيح من الكلية لادائهم المتميز فى أسلوب العمل بكل جدية ودقة وتقديم الخدمة المطلوبة بصورة مرضية ومتميزة وذلك بحضور ا. د. حنان الشاعر وكيل كلية البنات لشئون الدراسات العليا والبحوث التي اوضحت ان هذا التكريم يشجع الإداريين علي الالتزام والانضباط وينشر الطاقة الإيجابية بينهمحيث تم تكريم. امال عكاشة ابو المكارم مدير ادارة الدراسات العليا بكلية البنات، ا. كوثر سيد ، مسئول وحدة الوافدين، ا. هبة طلعت مسئول الماجستير فى الاداب (اللائحة القديمة) ، ا. رندا خالد جمعه خالد مسئول برامج الساعات المعتمدة (القطاع العلمى).