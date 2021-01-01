بنات عين شمس تحدد ميعاد نتائج الترم الثاني

بنات عين شمس
قالت الدكتورة رقية شلبي عميد كلية البنات جامعة عين شمس ، إنه تم انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني دون أي معوقات.
وأكدت الدكتورة رقية خلال تصريحاتها لـ صدى البلد، أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الترم الثاني بعد الانتهاء من اجازة العيد منوها أنه يتم رصد الدرجات بشكل يومي.
وأوضحت الدكتورة رقية أن الكلية وفرت كل ما يلزم لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات مع التشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.
وأكدت عميدة كلية البنات عين شمس علي تعقيم لأماكن الامتحانات والمسارات قبل الامتحانات، كما يتم عقد الامتحانات فى أماكن جيدة التهوية، إلى جانب وجود مسافة امنة بين ديسكات الطلاب أثناء الامتحانات مع توفير مطهرات اليد فى جميع اللجان والكنترولات، وتخصيص غرفة للعزل بالكلية أثناء فترة الامتحانات، وقيام الطلاب بوضع اوراق الاجابة فى الصناديق المخصصة لها.
وأشارت إلى أن أي طالبة تشعر بأعراض مرضية خاصة بكورونا عليها عدم الحضور إلى الكلية مع وجود ما يثبت ذلك من إحدي مستشفيات جامعة عين شمس لحفظ حقها، مطالبة بضرورة اتباع الخطوات التي يتم تعريفها للطالب بمستشفي الجامعة لقبول العذر الطبي للطالب.
وفي إطار حرص الدكتور ايمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث علي الاهتمام بتتمية الموارد البشرية وتشجيع الطاقات والكفاءات المتميزة، قام بتكريم بعض أعضاء موظفى الدراسات العليا المتميزين بترشيح من الكلية لادائهم المتميز فى أسلوب العمل بكل جدية ودقة وتقديم الخدمة المطلوبة بصورة مرضية ومتميزة وذلك بحضور ا. د. حنان الشاعر وكيل كلية البنات لشئون الدراسات العليا والبحوث التي اوضحت ان هذا التكريم يشجع الإداريين علي الالتزام والانضباط وينشر الطاقة الإيجابية بينهم
حيث تم تكريم. امال عكاشة ابو المكارم مدير ادارة الدراسات العليا بكلية البنات، ا. كوثر سيد ، مسئول وحدة الوافدين، ا. هبة طلعت مسئول الماجستير فى الاداب (اللائحة القديمة) ، ا. رندا خالد جمعه خالد مسئول برامج الساعات المعتمدة (القطاع العلمى).
التعليقات على بنات عين شمس تحدد ميعاد نتائج الترم الثاني
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