الشيخ خالد الجندي يوضح بأن الصمت عن قول الحق جريمة .. فيديو



الشيخ خالد الجندى الشيخ خالد الجندى

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحق فى العينات واحد، وفى المعنويات متعدد ولا نهاية له وله أكثر من وجه.



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لو اتنين مختلفين على قطعة أرض، أكيد فيه واحد منهم على حق، دى عينات، لازم يكون فيها حد صاحب حق، أما المعنويات، فالأمر يختلف، يعنى متى تتحلى بالصمت ومتى تتكلم، فالصمت عن قول الحق كثيرا ما يكون جريمة، مثل كتم الشهادة فى العديد من الأمور.. الأمر يختلف".



