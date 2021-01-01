الشيخ خالد الجندي يوضح بأن الصمت عن قول الحق جريمة .. فيديو

آخر الأخباراخبار المسلمين › الشيخ خالد الجندي يوضح بأن الصمت عن قول الحق جريمة .. فيديو

صورة الخبر: الشيخ خالد الجندى
الشيخ خالد الجندى

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحق فى العينات واحد، وفى المعنويات متعدد ولا نهاية له وله أكثر من وجه.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لو اتنين مختلفين على قطعة أرض، أكيد فيه واحد منهم على حق، دى عينات، لازم يكون فيها حد صاحب حق، أما المعنويات، فالأمر يختلف، يعنى متى تتحلى بالصمت ومتى تتكلم، فالصمت عن قول الحق كثيرا ما يكون جريمة، مثل كتم الشهادة فى العديد من الأمور.. الأمر يختلف".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الشيخ خالد الجندي يوضح بأن الصمت عن قول الحق جريمة .. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
42784

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager