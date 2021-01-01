ماهي أضرار الإفراط فى تناول السكر



تناول السكر تناول السكر

اضرار السكريات على صحة الجسم لا حصر لها، حيث إن السكر الذي تضيفه إلى نظامك الغذائي سواء الذى تضيفه للمشروبات أو الحلويات عبارة عن كربوهيدرات إضافية يتم تخزينها في جسمك دون أن يستفاد بها، وهذا التراكم التدريجي للسكر في الجسم يؤدي إلى العديد من الأمراض مثل مرض السكري وارتفاع نسبة السكر في الدم والنوبات القلبية وغيرها، فى التقرير التالى نتعرف على آثار ضارة للافراط فى تناول كميات كبيرة من السكر بنظامك الغذائي، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".



5 أضرار للافراط فى تناول السكر



1. نقص القيمة الغذائية

السكر في حد ذاته لا يضيف أي فائدة غذائية لنظامك الغذائي، فقط يزيد السعرات الحرارية الخاصة بك، ولا يوفر السكر أي طاقة للجسم.



2. زيادة الوزن

إذا كنت تستهلك السكر أكثر مما تحتاج من خلال وسائل مختلفة، فمن المؤكد أن وزنك سيزيد وتصاب بالسمنة في معظم الحالات، تجنب المنتجات الغذائية والمشروبات التى تحتوى على سعرات حرارية عالية.



قد يعجبك أيضا...

3. مرض السكرييحدث مرض السكري بسبب أي نظام غذائي عالي السعرات الحرارية يعرض الشخص للإصابة بمرض السكري ومع ذلك، لسوء الحظ، لا يزال السكر هو السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بمرض السكري بسبب الكميات الزائدة من السعرات الحرارية الموجودة فيه.مرض السكريمرض السكري4. مشاكل الأسنانيمكن أن يؤدي استهلاك السكر أيضًا إلى تسوس الأسنان، حيث تتطور مشاكل الأسنان لأنه بعد تناول السكريات بأي شكل من الأشكال، تشكل البكتيريا طبقة رقيقة من البلاك على الأسنان.مشاكل الأسنانمشاكل الأسنان5. أمراض القلبالسكريات المضافة ضارة جدًا بصحتنا ، وتشير دراسة أجرتها مجلة AHA إلى أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا والذين أضافوا السكريات في نظامهم الغذائي هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وللمضاعفات الشديدة.