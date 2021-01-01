تعرف علي الأطعمة التي تساعد فى تقوية وبناء العضلات



تقوية وبناء العضلات تقوية وبناء العضلات

نحتاج لأنواع مختلفة من الأحماض الأمينية للحفاظ على صحة أجسامنا، حيث يتكون النظام الغذائي الصحي من 9 مركبات تعتمد على الأحماض الأمينية، وتسمى هذه المركبات التسعة ليسين أو الأحماض الأمينية الأساسية، فهى المسؤولة عن الحفاظ على صحة عضلاتنا وتقليل الالتهاب في العضلات.



وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth"، يمكننا الحصول على هذه الأحماض الأمينية الأساسية التي تسمى الليوسين من نظامنا الغذائي اليومي.



6 أطعمة لتقوية العضلات أضفها لنظامك الغذائي

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1. بذور السمسمبذور السمسم هي سلاسل عالية من الأحماض الأمينية المتفرعة تحتوي على الألياف والبروتين والكالسيوم والزنك وفيتامين ب، هذه البذور مفيدة أيضًا في تقليل الالتهابات في الجسم وإدارة مستويات السكر في الدم وتقليل مستويات الكوليسترول المرتفعة، يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي عن طريق إضافتها إلى السلطات أو البطاطس المقلية أو أطباق المعكرونة أو الزبدة وما إلى ذلك.2. الجبن القريشمصدر جيد جدًا للبروتين، كثير من الناس لديهم الجبن العادي لاكتساب البروتينات وتحسين كتلة العضلات، الجبن القريش مفيد أيضًا فهو غني بفيتامين ب 12 والسيلينيوم الذي يمكن أن يعزز صحتك، يساعد الجبن القريش أيضًا في إنقاص الوزن ويبقيك ممتلئًا لفترة أطول.3. الفاصوليايمكن أن تكون حصة واحدة من الفاصوليا فعالة في الحد من العديد من المشاكل الصحية، فهي مصدر جيد للألياف والبروتينات والمغذيات الدقيقة المفيدة للقلب والتمثيل الغذائي، يمكن تناول الفاصوليا كوجبة بحد ذاتها أو يمكن استخدامها أيضًا في السلطات والطبق الجانبي المتبل.4. بذور اليقطينتمتلئ بذور اليقطين بمركبات صحية غنية بالبروتين والمغنيسيوم والحديد والزنك والأحماض الدهنية غير المشبعة، كل هذه المحتويات تجعلها خيارًا صحيًا للغاية لتضمينه في نظامنا الغذائي، يمكن تناول بذور اليقطين مع الخبز المخبوز أو البسكويت عند تحميصها في الفرن، إذا كنت تأكل بذور اليقطين بانتظام ، فيمكن أن تدعم صحة القلب وتنظم ضغط الدم أيضًا.5. البيضيستخدم الناس البيض بشكل كبير للحصول على البروتين حيث تحتوي بيضة واحدة على 2 جرام تقريبًا من البروتين، الأشخاص الذين لديهم البيض في وجبتهم يتمتعون بصحة أفضل للعين بسبب وجود الكاروتينات، فالبيض مليء بالبروتينات وفيتامينات ب والفوسفور والكولين المفيدة في الوظائف الخلوية وتطور الدماغ. للاحتفاظ بأقصى قدر من العناصر الغذائية، يمكنك تناول 3-4 بيضات مسلوقة في اليوم، ويمكنك أيضًا تناوله في وجبة الإفطار، مثل البيض المخفوق أو مع الخبز والعجة وما إلى ذلك.6. العدسالعدس مليء بالألياف ومضادات الأكسدة والبروتينات والمركبات النباتية الصحية المفيدة لقلبك ودماغك، يعد أحد أكثر الأطباق الصحية التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي، من الطرق الأخرى لإدراج العدس في وجبتك تناوله في وجبة الإفطار بمفرده مع بعض التوابل المضافة أو كحساء أو طبق جانبي في العشاء وما إلى ذلك.