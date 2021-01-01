ماهو متلازمة المبيض متعدد الكيسات .. تحذير للبنات والستات



متلازمة المبيض متعدد الكيسات متلازمة المبيض متعدد الكيسات

لا تعرف الكثير من السيدات متلازمة المبيض متعدد الكيسات بالرغم من أنها أكثر الأمراض الشائعة بين النساء والفتيات وتتسبب فى معانتهم من مشكلات عديدة سواء خلال فترة الحيض أو الحياة العادية.



نكشف فى هذا التقرير أهم المعلومات عن متلازمة المبيض متعدد الكيسات والفرق بين أعراضه وأعراض متلازمة تكيسات المبيض العادية.



بعد شائعات إصابة ياسمين عبد العزيز به.. أهم المعلومات عن تكيس المبايض

أسباب الإصابة بتكيس المبايض.. وعلاج تأخر الحمل

ذكر موقع “NHS” أن متلازمة المبيض هى حالة شائعة تؤثر على كيفية عمل المبايض عند المرأة، ويجد منها نوع يسمى متلازمة المبيض متعدد الكيسات.

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أعراض متلازمة تكيس المبايضتتضمن الأعراض الرئيسية الثلاثة التى تكشف الاصابة بـ متلازمة تكيس المبايض العامة ما يلى:فترات غير منتظمة:مما يعني أن المبايض لا تفرز البويضات بانتظام (الإباضة) مما يتسبب فى تأخير الدورة الشهرية.زيادة الأندروجين :وجود مستويات عالية من الهرمونات الذكورة في الجسم، والتي قد تسبب علامات جسدية مثل زيادة شعر الوجه أو الجسم بشكل غير طبيعي وشعر غزير.تكيس المبايض:يتضخم المبيضان ويتكون بهما على تكيسات متعددة المملوءة بالسوائل (الجريبات) التي تحيط بالبويضات.متلازمة المبيض متعدد الكيساتتحتوي المبايض المتعددة الكيسات على عدد كبير من البصيلات غير الضارة التي يصل حجمها إلى 8 مم تقريبا والحويصلات عبارة عن أكياس غير مكتملة النمو تتطور فيها بويضات المرأة، وفى أغلب الحالات تكون هذه الأكياس غير قادرة على إطلاق البويضة مما يعني عدم حدوث الإباضة وفقدان الدورة الشهرية وتأخر الحمل.أعراض متلازمة المبيض متعدد الكيساتتظهر أعراض متلازمة المبيض المتعدد الكيسات خلال أواخر سن المراهقة أو أوائل العشرينات بالنسبة لأغلب الحالات، وتشمل:عدم انتظام فترات الدورة الشهرية أو عدم وجود حيض من الأساس.تأخر الحمل نتيجة عدم انتظام التبويض أو فشل التبويضالشعرانية وهى نمو الشعر الزائد بكثرة خاصة فى الوجه أو الصدر أو الظهر أو الأردافوجود زيادة واضحة في الوزنترقق الشعر وتساقط الشعر من الرأس بشكل ملحوظتتسم بشرة المريضة بأنها دهنية أو بها حب الشبابزيادة خطر الاصابة مشاكل صحية بعد المعاناة من تكيس المبايض لفترة طويلة مثل مرض السكري من النوع 2 و ارتفاع الكوليسترول في الدم المستويات.