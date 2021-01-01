لهضم اللحوم والتخلص من الحموضة تناول هذا المشروب



الحموضة الحموضة

اعتاد جميع المسلمين على تناول اللحوم فى عيد الأضحى بكافة أنواعها فمنهم من يفضل تناولها مشوية ومنهم من يفضل مسلوق ومنهم من يفضل تناولها حمراء خالية من الدهون والبعض يفضل تناول اللحم بالدهون أيضا مما يسبب عسر الهضم والشعور بالتخمة وأحيانا يسبب الشعور بالحموضة فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك أفضل المشروبات التي تساعد على الهضم والتخلص من الحموضة.







المكونات:

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نصف كوب من ماء الصوداكوب زبادينصف كوب حليب مثلجأوراق نعناع طازةثلج مجروشطريقة التحضير:يضرب الزبادي في الخلاط الكهربائي مع ماء الصودايضاف الثلج والنعناع ثم اللبنتضرب جميع المكونات مرة أخرى حتى يمتزج الخليط ويقدم بالهنا.لمرضى القولون العصبي:لسوء الحظ أن معظم مشروبات الصودا ليست الخيار المناسب لمرضى القولون العصبى حيث أنها من المشروبات الغازية التي قد تتسبب في زياده الغازات في البطن.فيما يلي مشروبات بديلة لا تحتوي على الصودا لمرضى القولون.الشاي المثلج:سواء كان الشاى الأسود أو الأخضر، يمكن تحضيره في البيت ووضعه في الثلاجة. وإذا كنت تتناول الطعام في الخارج احرص على شرب شاي مثلج غير محلى.عصير التوت البري:هو النوع الوحيد من عصائر الفاكهة الذي يحتوي على كميه قليلة من الكربوهيدرات التي تسهم في تحفيز أعراض القولون العصبي.​