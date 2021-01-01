نصائح للحصول على شعر صحي وأكثر كثافة



شعر صحي شعر صحي

للحصول على شعر صحي وأكثر كثافة نقدم لكي فيما يلي أفضل النصائح للاستحمام والتي يمكنك اتباعها للحفاظ على صحة الشعر.



1. تبخير الشعر قبل غسله بالشامبو



تبخير الشعر قبل غسله بالشامبو



المسام الموجودة على فروة الرأس مسدودة بالأوساخ والزيوت. أفضل طريقة لتنظيفها هي تبخير الشعر. للقيام بذلك ، نقع منشفة في الماء الساخن واضغط الماء الزائد. لف المنشفة حول رأسك واتركها لمدة 20 دقيقة قبل الاستحمام.

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2. تدليك الشعر على البخار قبل وضع الشامبوبعد تبخير الشعر ، دلكي فروة الرأس بلطف بالأصابع لبضع دقائق. يمكن أن يساعد ذلك في تفكيك الأوساخ وإزالة خيوط الشعر الضعيفة من فروة الرأس.3. استخدامي الماء البارد أو الفاترتعمل الحرارة المتولدة من الماء الساخن على نزع الزيوت الطبيعية من الشعر وتحافظ على بشرة الشعر مفتوحة ، مما يسمح للرطوبة بالخروج من الشعر. يساعد غسل الشعر بالماء الفاتر في إغلاق قفل الرطوبة والبشرة وبالتالي إعطاء خصلات أكثر لمعانًا.4. استخدامي الشامبو والبارابين الأصلييضاف البارابين كمادة حافظة في الشامبو ويساعد في تكوين الرغوة. كل من هذه المواد الكيميائية تسبب الحساسية وتهيج الجلد. وفقًا للدراسات الحديثة ، فقد وجد أنها يمكن أن تسبب ضررًا شديدًا لعيون الأطفال. لذا استخدم الشامبو العضوي الخالي من البارابين و SLS.5. ضعي الشامبو على فروة الرأس فقطدهن الشامبو على فروة الرأس فقطالغرض من الشامبو هو إزالة خلايا الجلد الميتة والأوساخ وتراكم المنتجات من فروة الرأس وتنظيف الشعر. الشامبو المحمر فقط يزيل الزيوت الطبيعية من فروة الرأس وبالتالي يجعلها تبدو جافة وبلا حياة. لذلك ، خذ دائمًا ربع كمية الشامبو وقم بتدليكه على جذور وفروة الرأس حتى يتماسك أكثر.