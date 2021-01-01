طريقة عمل معطر للمنزل . . بأقل التكاليف



طريقة عمل معطر للمنزل طريقة عمل معطر للمنزل



بعد ذبح الأضحية مع أول يوم العيد، يشعر أفراد المنزل برائحة الاضحية بالرغم من التخلص من الفضلات وتهوية المنزل جيدا، لذلك نقدم لكي عزيزتي طريقة صنع معطر طبيعي لكي وللمنزل، خالى من السموم للاستخدام اليومي.





مكونات معطر شخصي يناسب المنزل



3 ملاعق كبيرة زيت الجوجوبا أو زيت جوز الهند المجزأ

الزيوت الأساسية -

8 قطرات برتقال حلو

6 قطرات من الباتشولي

4 قطرات لافندر

4 قطرات من الورد الجيرانيوم

3 قطرات من زهرة الإيلنغ

2 قطرات من البرغموت



ثلاث ورود مجففة من ، الخزامى أو زهور الياسمين.



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txtياسمين صبري تهني المسلمين بعيد الأضحىtxtلعشاق موستنج ماخ E الخارقة.. فورد تكشف عن عطر خاص برائحة البنزينطريقة تحضير معطر لكي بالزهور3 × 15 مل عطر على زجاجات أو 1 × زجاجة بقطارة 30 مل.ملحوظة:إذا كنتي ترغب في صنع عطر 1 × 15 مل ، فاستخدمي فقط، 8 قطرات من الزيوت العطرية.أضفي الزيت الحامل الذي تختارهي والزيوت الأساسية إلى إبريق زجاجي صغير به فوهة.يقلب حتى يمتزج.باستخدام قمع أو يد ثابتة ، اسكبي عطرك في الزجاجات التي تريدها حتى تمتلئ تقريبًا، أضفي بضع بتلات من الاختيار.غطاء.اتركي الزيوت تتسرب معًا لبضعة أيام في مكان دافئ بعيدًا عن الشمس ورجيها من حين لآخر.كيف تستعملهذا العطر الزهري الجميل ليس فقط رائحته مذهلة ، ولكنه يبدو جميلًا للغاية مع إضافة، بضع قطرات من عطرك إما بطريقة اللفافة أو بالقطارة، ضعيه خلف أذنيك أو منطقة الصدر أو معصميك من الداخل.ملاحظة: تأكدي من إجراء اختبار رقعة للتأكد من أن مزيج عطر الزهور الخاص بك لن يسبب تهيج بشرتك.