وصفات أكلات باللحم المفرومة بطرق مميزة



وصفات أكلات باللحم المفرومة وصفات أكلات باللحم المفرومة

وصفات أكلات باللحم المفروم فى عيد الاضحى، يفضل أغلب الأطفال وأحيانا أفراد الأسرة تناول اللحم المفرومة عن اللحم الصحيح، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إسعاد أطفالك وأسرتك بتناول اللحم المفرومة فى عيد الاضحي إليك وصفات وأكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى.





طريقة عمل كورات اللحم المفرومة بالكاري

لحمة مفرومة

التحضير: 15 دقيقة ، بالإضافة إلى 15 دقيقة للتبريد

طبخ: 25 دقيقة

الكمية تكفي 4



وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الاضحى ، كرات اللحم بالكاري الهندي مع صلصة الزبادي الكريمة، قدمي كرات اللحم بالكاري مع الكرونة أو الأرز للحصول على وجبة متبلة.



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مكوناتالكفتة500 جرام لحم ضأن مفروم1 فص ثوم صغير مهروس1 × 150 جرام ممر الكيس إلى الهند معجون روجان جوش1 بيضة مخفوقةربع كوب (25 جم) فتات خبز مجفف1 ملعقة صغيرة ملحروغان جوش كاري2 ملاعق كبيرة زيت نباتي1 بصلة بنية كبيرة ، مقطعة إلى مكعبات1 x 400 جرام طماطم مفرومة معلبةنصف كوب (125 مل) ماء (أو مخزون)نصف كوب (125 مل) زبادي يوناني عاديالكزبرة الطازجة المقطعة والروتي للتقديمالطريقة1: يُمزج لحم الغنم والثوم وملعقة كبيرة والبيض وفتات الخبز والملح. تخلط جيدا وتلف تقريبا. 20 حبة لحم حجم الجوز. نقل إلى صينية، غطيها وضعيها في الثلاجة لمدة 15 دقيقةالخطوة 1: سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة إلى عالية. تُطهى كرات اللحم لمدة 3-5 دقائق أو حتى تنضج ولا تنضج تمامًا. نقل إلى طبقالخطوة 2: يُضاف البصل إلى نفس المقلاة ويُطهى مع التحريك لمدة 3 دقائق أو حتى ينضج البصل ويبدأ في التحول إلى اللون البنيالخطوه 3:أضيفي ما تبقى من معجون روجان جوش والطماطم والمرق تخلط جيداً مع كرات اللحم إلى المقلاة. خفض الحرارة إلى متوسطة ونصف مع غطاء. يُترك على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 10 و 15 دقيقة أو حتى تتكاثف الصلصة وتنضج كرات اللحمالخطوة الرابعة: يُزين بالزبادي والكزبرة الطازجة. تقدم مع روتي طازجنصائح :يمكن تحضير كرات اللحم مسبقًا. تخزينها في وعاء مغلق في الثلاجةيمكن تجميد كرات اللحم بالكاري من روجان جوش في حاوية محكمة الغلق لمدة تصل إلى شهر واحد. قم بإذابة الثلج طوال الليل في الثلاجة قبل إعادة تسخينه في مقلاة أو في الميكروويف. أضف الزبادي بعد إعادة تسخينهطريقة عمل لحمة مفرومة بالحمصالتحضير: 15 دقيقةطهي: 25 دقيقةالكمية تكفي 4وصفات أكلات باللحم المفرومة فى عيد الأضحي، طبق كاري اللحم المفروم اللذيذ الذي يتم تحضيره في وجبة سهلة بشكل رائع عن طريق إضافة الحمص وتقديمه مع سلطة الطماطم اللذيذة مع خبز النان المحمص.مكونات1 ملعقة طعام زيت نباتي1 بصلة بنية مقطعة إلى مكعبات500 جرام لحم بقري مفروم375 جرام ممر إلى الهند صلصة كاري خفيفة خفيفة400 غرام من الحمص ، مصفى ، مغسول3 حبات طماطم منزوعة البذور ومقطعة ناعماً1 خيار لبناني منزوع البذور ومقطع ناعماً1 بصلة حمراء صغيرة ، مفرومة ناعماً1 ليمون ، قشر مبشور ناعماً وربع كوب عصير1/4 كوب نعناع مفروم ناعمخبز ، دافئ للتقديمزبادي سميك سادة للتقديمأغصان النعناع للتقديم1: سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة، يُضاف البصل ويُطهى لمدة 5 دقائق أو حتى ينضج،يضاف اللحم المفروم ويقلب بملعقة خشبية لتفتيت اللحم المفروم، يُطهى لمدة 8 دقائق أو حتى يحمر، يُسكب، الصلصة على نار هادئة فوق اللحم المفروم ويقلب حتى يتجانس. يُغلى المزيج ويُخفّف النار ويُطهى لمدة 15 دقيقة أو حتى يتكاثف قليلاً،قلبي من خلال الحمص، يُطهى لمدة دقيقتين أو حتى يسخن تمامًا،يتبل بالملح والفلفلالخطوة 2: في هذه الأثناء ، تُمزج الطماطم والخيار والبصل الأحمر وقشر الليمون وعصير الليمون والنعناع في وعاء. تحضير الخبز حسب التعليمات على العبوةالخطوه 3: ضع خبز نان أو روتي على كل طبق تقديم. ضعي فوقها اللحم المفروم بالكاري والطماطم وسمبال النعناع ، وشرب من اللبن الرائب وأغصان النعناع. قدميها على الفورصواني باللحم المفروموصفاتالتحضير: 15 دقيقةالطبخ: 45 دقيقةتكفي: 6وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الاضحى ،لازانيا مكسيكية عائلية سهلة مصنوعة من طبقات التورتيلا ومزيج بسيط من النكهات المكسيكية والخضار. استخدم أرز الميكروويف لجعله أسرع.مكونات1 × 375 جرام صلصة طماطم خفيفة1 ملعقة كبيرة. زيت الزيتون1 بصلة بنية مفرومة ناعماً750 جرام لحم بقري مفروم35 جم توابل تاكو كيس1 × 400 جم طماطم مقطعة مكعبات1 x 250 غ عبوة أرز أبيض في الميكروويف ، مسخن1 فليفلة حمراء مفرومة1 × 420 غ حبات ذرة مغسولة1 x 400 غ من الفاصوليا السوداء ، مغسولة2 بصل أخضر مقطّع إلى شرائح9 خبز تورتيلا عادي3 أكواب (250 جم) جبنة مثالية إيطاليانو ™ على الطريقة المكسيكية1: يسخن الفرن إلى 200 درجة مئوية / 180 درجة مئوية بقوة دفع مروحة. دهن صحن مستطيل مقاوم للفرن بقياس 30 سم × 20 سم (سعة 10 أكواب). وزعي نصف الصلصة على قاعدة الطبق الجاهزالخطوة 2:سخني نصف الزيت في مقلاة كبيرة غير لاصقة على نار متوسطة. يُضاف البصل ويُطهى مع التحريك لمدة 3 دقائق أو حتى ينضج. يُضاف اللحم المفروم ويُطهى مع التحريك لتفتيت الكتل لمدة 5 دقائق أو حتى يتحول إلى اللون البني. يُضاف توابل التاكو ويُطهى مع التحريك لمدة 30 ثانية أو حتى تفوح رائحته. أضيفي الطماطم المعلبة واتركيها حتى الغليان ثم خففي النار واتركيها على نار هادئة لمدة 5 دقائق. يُضاف الأرز ويُرفع عن النارالخطوه 3:سخني الزيت المتبقي في مقلاة ثانية غير لاصقة على نار متوسطة. يُضاف الفليفلة ويُطهى مع التحريك لمدة 3 دقائق أو حتى ينضج. أضيفي الذرة والفاصوليا والبصل الأخضر مع التقليب. ازالة من الحرارةالخطوة الرابعة:ضعي 3 تورتيلا فوق قاعدة الطبق المُجهز لتغطيتها. يُضاف نصف مزيج اللحم المفروم ، ثم ثلث مزيج الذرة وثلث الجبن على الطريقة المكسيكية. ضعي عليها 3 تورتيلا أخرى ، ثم باقي خليط اللحم المفروم ونصف كمية الذرة المتبقية ونصف كمية الجبن المتبقية. ضعي فوقها رقائق التورتيلا المتبقيةالخطوة الخامسة: انشري التورتيلا مع صلصة الطماطم المتبقية. ضعي فوقها خليط الذرة المتبقي. ثم يرش الجبن المتبقي. تخبز لمدة 35 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً. الوقوف لمدة 5 دقائق قبل التقطيعوصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الاضحى، يمكنك عمل وصفات باللحم المفروم فى الفرن عن طريق تحضير الرقاق.مقادير صينية الرقاق باللحمة :شوربة لحمةرقاقلحمة مفرومةسمنهبصلة كبيرة مبشورةفلفل أسودملحطريقة عمل رقاق باللحمة المفرومة للشيف نجلاء :* فى اناء على نار متوسطة حمرى البصل مع السمنة والملح والفلفل الاسود* ضعى اللحمة المفرومة وقلبيها جيدا بعد ان يتم تحميرها ويتغير لونها اضيفي القليل من الماء ثم غطيها .* اتركى اللحمة المفرومة على النار وانتظرى لمدة ساعة* ضعى القليل من الشوربة على الرقاق وتوضع طبقة تلو الاخرى فى الصينية ورشى القليل من السمن بين الطبقات.* ضعى خليط اللحمة المفرومة ثم الكمية المتبقية من الرقاق المبلل بالشوربة مع وضع السمنة بين الطبقات ايضا .*ضعى الرقاق فى الفرن حتى اتمام النضج وقومى بتغطيه اذا اردتى تناوله طريا، واتركيه فى الهواء اذا اردتى تناوله ناشفا.وصفات باللحوم المفرومة لأم وليد، تقدم الشيف ام وليد طريقة عمل لحم مفروم بطاطا صنية.: المقادير2 حبات بطاطا كبيرة1 حبة بصل صغيرةلحم مفروممعدنوسفرينةملح و فلفل اسودمقادير صلصة الطماطم:طماطم مبشورة3 فصوص ثومملح و توابل: طريقة التحضيرنقطع البطاطا مكعبات ويتم غليها جيدا في الماء فقط ثم نصفيهم و تهرس بالشوكة جيدايضاف البصل مقطع رقيق و المعدنوس و اللحم المفروم و الفلفل الاسود و الملحيخلط جيدا مع بعض حتى ينسجموا كل المكوناتيشكل كريات و نرمدهم في الفرينة ثم نقليهم في زيت ساخن حتى يتحمروا جيدالتحضير صلصة الطماطم نقلي الثوم المبشور في قليل من الزيتثم نضيف له الطماطم المبشورة و الملح و الفلفل الاسود و الفلفل الاحمر حلو و نتركهم يتقلاوننقص للنار تماما و نضع كريات البطاطا و اللحم المفروم في صلصلة الطماطمنغطيهم و نتركهم لمدة 5 دقائق ثم نطفئ النارو بالصحة و الهناطبخات باللحم المفروم والارزالتحضير: 10 دقائقالطبخ: 25 دقيقةالكمية تكفي 4وصفة سهلة لطبخ اللحن المفروم مع الجبن والأرز ، وهي عشاء سهل للعائلات،الجمع بين الأرز واللحم المفروم ، ثم إضافة الجبن على الطريقة المكسيكية يجعل هذه الوجبة التي يحبها الأطفال.مكونات1 × 375 جرام صلصة طماطم خفيفة2 ملعقة كبيرة زيت زيتون500 جرام دجاج مفروم1 × 30 غ من خلطة توابل التاكو1 x 250 غ باكيت ميكرويف أرز بني مطبوخ1 x 400 غ من الفاصوليا السوداء ، مغسولة ، مصفاة2 بصل أخضر مقطع ناعم1⅔ كوب (150 جم) جبن مثالي إيطاليانو ™ على الطريقة المكسيكية1 x 400 جرام باكيت، تورتيلا طحين عادي1 × 400 جم طماطم مقطعة مكعبات1 أفوكادو مقطعة إلى مكعبات5 حبات طماطم كرزية حمراء ، مقطعة إلى أرباع5 حبات طماطم عنب صفراء مقطعة أرباعأوراق الكزبرة للتقديمالطريقة1: يسخن الفرن إلى 200 درجة مئوية / 180 درجة مئوية بقوة دفع مروحة. يُدهن طبق مستطيل مقاوم للفرن بسعة 3 لتر (سعة 12 كوب). يُوزّع نصف كوب من صلصة الطماطم على قاعدة الطبق المُجهزالخطوة 2: سخني الزيت في مقلاة كبيرة غير لاصقة على نار متوسطة إلى عالية، يُضاف اللحم المفروم ويُطهى مع التحريك لتفتيت الكتل لمدة 5 دقائق أو حتى يصبح لونه بنيًا. يُضاف مزيج التوابل ويُحرّك المزيج. يُضاف الأرز والفاصوليا والبصل الأخضر و 2 ملاعق كبيرة من الصلصة المتبقية. يقلب حتى يتجانسالخطوه 3: ضع التورتيلا على سطح مستو، ضعي 2 ملاعق كبيرة ممتلئة من خليط الدجاج وملعقة كبيرة من الجبن على الطريقة المكسيكية.الخطوة الرابعة: اخفقي ما تبقى من صلصة الطماطم ومكعبات الطماطم في إبريق. يُسكب مزيج الطماطم فوق الخليط ويُرش بالجبن المتبقي،اخبزيها لمدة 25 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً. اخرجه من الفرن، انتظر لمدة 5 دقائقالخطوة الخامسة: قدمي اللحم المفروم والأرز مغطاة بالأفوكادو والطماطم وأوراق الكزبرةوصفات باللحم المفروم جزائريةلحمةتقدم الشيف مفيدة عثمان طريقة عمل كفتة باللحم المفرومة بمذاق لا يقاوم وعلى الطريقة الجزائرية.المكوناتنصف كيلو لحم مفرومةحزمة بقدونسمعلقة ملحمعلقة فلفلطريقة عمل اللحم المفرومة على الطريقة الجزائريةيخلط جميع المكونات جيداتشوي الكفتة على الفحم أو على الشواية الكهربائية.