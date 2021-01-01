بعد حريق كندا المروع.. وزيرة الهجرة لا أصابات بين المصريين

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حريق بكنيسة مارجرجس في كندا

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع رموز الجالية المصرية في كندا، والأنبا مينا أسقف ميسيسوجا، فانكوفر وغرب كندا، عقب اندلاع حريق بكنيسة مارجرجس في كندا، للاطمئنان على الجالية المصرية هناك، وما إذا كان هناك أية إصابات بينهم جراء الحادث.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أنها اطمأنت على الجالية المصرية بكندا عقب حادث حريق الكنيسة، وأشارت إلى أنه لا يوجد أية إصابات بينهم، معربة عن أسفها لما حدث للكنيسة، ما أدى إلى حريق مبناها بالكامل وكل محتوياتها وأيقوناتها.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أنه مازالت التحقيقات جارية بشأن ملابسات وأسباب الحادث.

المصدر: almasryalyoum

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