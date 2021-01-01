تعرف علي حالة الطقس في مصر ثاني أيام العيد



حالة الطقس في مصر حالة الطقس في مصر

تستمر حالة الطقس في مصر ثاني أيام العيد شبيهة بحالة الطقس خلال أول أيام العيد، ووتظل درجات الحرارة متقاربة خلال اليوم، وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يستمرالطقس شديد الحرارة علي جنوب الصعيد وتظل درجة الحرارة الأعلي في مصر غدًا 44 درجة فى أسوان وإدفو أبو سمبل، بينما تكون أقل درجة حرارة 31 درجة للعظمي غدًا فى الإسكندرية ومطروح.



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تستمر حالة الطقس في مصر ثاني أيام العيد شبيهة بحالة الطقس خلال أول أيام العيد، ووتظل درجات الحرارة متقاربة خلال اليوم، وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يستمرالطقس شديد الحرارة علي جنوب الصعيد وتظل درجة الحرارة الأعلي في مصر غدًا 44 درجة فى أسوان وإدفو أبو سمبل، بينما تكون أقل درجة حرارة 31 درجة للعظمي غدًا فى الإسكندرية ومطروح.

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أخبار متعلقةphotoانخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال العيد.. حالة الطقس غدًا وطوال أسبوع العيدphotoشهيد الشهامة في الغربية دفع حياتة لإنقاذ شاب سقط في بيارة صرف صحي (صور)photoتعرَّف على فاتورة التليفون الأرضي التفصيلية لشهر يوليو 2021 (الرابط)توقعات حالة الطقس غدًا الأربعاءيطرأ تحسن بسيط على حالة الطقس غدًا عن حالة الطقس اليوم ويكون الطقس غدًا حارا رطبا على القاهرة والوجه البحري، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة في جنوب البلاد وجنوب سيناء نهارًا، وتكون حالة طقس الغد معتدلة رطبة ليلاً في جميع أنحاء الجمهورية.تظل الفرصة سانحة غدًا لسقوط أمطار متوقعة على شلاتين وأبوسمبل وحلايب بفترات متقطعة، ويستمر نشاط الرياح على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية في مصر سرعتها بين 16 و14 عقدة.حالة الطقس خلال أسبوع حتى الإثنين المقبلتواصل درجات الحرارة في الانخفاض خلال أسبوع العيد وبدايات الأسبوع المقبل بشكل تدريجي ويكون الانخفاض ملحوظَا خلال يومي الخميس والجمعة ويستمر حتى يوم الاثنين من الاسبوع المقبل بحسب تقرير حالة الطقس فى 6 أيام المعلن من هيئة الأرصاد الجوية.وتتوقع الأرصاد درجات الحرارة فى القاهرة الكبري والوجه البحري يوم الخميس 36 درجة للعظمي و38 للمحسوسة، وتنخفض من الجمعة لتصل العظمي إلي 35 والمحسوسة 37 درجة، وتستمر ثابتة للعظمي والمحسوسة حتى يوم الإثنين المقبل.وتظل درجات الحرارة فى السواحل الشمالية ثابنة من الخميس وحتى يوم الاثنين من الأسبوع المقبل عند 30 للعظمي و33 للمحسوسة.وتكون درجات الحرارة المتوقعة فى جنوب سيناء من الخميس وحتى السبت ثابتة عند 38 38 للعظمي و41 للمحسوسة، وتنخفض يومي الأحد والإثنين إلي 37 للعظمي و40 للمحسوسة.وتتوقع الأرصاد أن تكون درجات الحرارة فى شمالي الصعيد 37 للعظمي و39 للمحسوسة يومي الخميس والجمعة، وتنخفض من السبت إلي الإثنين لتكون العظمي 36 والمحسوسة 38 درجة.تواصل درجات الحرارة فى جنوب الصعيد الانخفاض وتكون العظمي يوم الخميس 43 درجة والمحسوسة 44 درجة، وتنخفض درجتين اعتبارًا من يوم الجمعة وحتى يوم الإثنين وتكون العظمي 41 درجة والمحسوسة 42 درجة.يكون الطقس حتى يوم الإثنين المبل مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وحار رطب على القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة فى جنوب البلاد، أما فى الليل فيكون معتدل رطب علي جميع أنحاء مصر.ويستمر تكون شبورة مائية حوالي السادسة صباحًا على لطرق السريعة والزراعية قرب المسطحات المائية، المتجهة من وإلي القاهرة والسواحل الشمالية وكذلك الوجه البحري.وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار من الأربعاء وحتى الجمعة على حلايب وأبوسمبل وشلاتين، وتكون الرياح نشطة على القاهرة الكبري وجنوب البلاد وجنوب والسواحل الشمالية وجنوب سيناء خلال تلك الفترة.درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاءتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تكون أعلي درجة حرارة فى مصر للعظمي غدًا 44 درجة، والمحسوسة 45 درجة، وتكون فى أسوان والأقصر وأبو سمبل، وتكون الصغري فى الأقصر 27 درجة، وفى أسوان 28 درجة، وفى إدفو 29 درجة.وتكون درجة الحرارة فى القاهرة غدًا الأربعاء المتوقعة للعظمي 37 درجة، والصغري 25 درجة، وتصل درجة الحرارة المحسوسة إلي 39 درجة.وتتوقع الأرصاد درجة الحرارة فى الإسكندرية غدًا للعظمي 31 درجة و24 للصغري وتكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، وتكون الإسكندرية ومطروح هي أقل درجة حرارة فى مصر للعظمي غدًا.ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في أبو سمبل 43-29، شلاتين 39-27، العريش 33-25، الفيوم 39-24، أسيوط 41-26، الطور 38-25، المنيا 40-25، قنا 43-27، حلايب 36-28، سوهاج 42-26، شرم الشيخ 40-30، الغردقة 39-30، بني سويف 39-25 درجة.وتكون درجات الحرارة في الإسماعيلية 38-25، بورسعيد 32-25، رفح 32-24، الزقازيق 37-26، شبين الكوم 37-25، بلطيم 33-23، سيوة 37-23، السلوم 31-23، المنصورة 36-26، السويس 37-25، طنطا 37-25، دمياط 32-25، دمنهور 34-25 درجة.