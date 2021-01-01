أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وقال بسام راضي المتحجث باسم الرئاسة المصرية إنه جرى خلال الاتصال التباحث حول أبرز ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم التوافق حول أهمية توثيق وتطوير التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، خاصة فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة وتأمين الحدود، فضلا عن التطلع نحو الارتقاء بالتعاون الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في قطاعي الصحة والتعليم، بما فيها الاستفادة من الإمكانات والخبرات البريطانية في قطاع التعليم، وتعزيز برامج التعاون بين الجامعات البريطانية والمصرية، بالإضافة إلى تعظيم التعاون في مجال الصحة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الرئيس السيسي يتلقي رسالة هامة من رئيس الوزراء البريطاني
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق