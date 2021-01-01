قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخين أطلقا من لبنان، الثلاثاء، تسببا في انطلاق صافرات الإنذار في شمال إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الدفاعات الصاروخية أسقطت أحد الصاروخين، بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة، ولم يسفر عن وقوع أضرار.
وذكر مراسل سكاي نيوز عربية في الضفة الغربية أن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت في منطقة جنوب لبنان ردًا على إطلاق القذيفتيْن الصاروخيتيْن من لبنان نحو إسرائيل.
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التعليقات على هجوم صاروخي من لبنان على إسرائيل
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