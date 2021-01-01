أصدر قاض اتحادي، الاثنين، حكما بالسجن ثمانية أشهر على بول هودجكينز، لدوره في الهجوم على مبنى الكونغرس الأميركي (الكابيتول) في 6 يناير.
وبذلك يصبح هودجكينز أول شخص يتم سجنه من بين ما يربو على 500 من مثيري الشغب يواجهون تهما جنائية تتعلق بالهجوم.
وأقر هودجكينز (38 عاما) في الثاني من يونيو بارتكاب تهمة عرقلة إجراء رسمي، لأن الكونغرس كان بصدد التصديق رسميا على فوز جو بايدن بانتخاب الرئاسة التي جرت في نوفمبر، بعدما انتشر أنصار الرئيس دونالد ترامب في المبنى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على محكمة أمريكية تحكم بالسجن علي أحد المتهمين باقتحام الكونجرس
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق