الكاف يقرر اعفاء بعض الفرق من التصفيات التمهدية لمسبقاته.. تعرف عليهم

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كشفت تقارير مغربية، عن أستثناء ثلاث فرق من خوض الدور التمهيدي الاول من دوري أبطال أفريقيا .



وذكرت صحيفة “البطولة” المغربية ، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ الكاف ” سيعفو الأهلي والوداد والترجي التونسي من الدور الاول التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا .



وشددت الصحيفة ، علي أن التصنيف الأفريقي للأندية في آخر 5 سنوات لذا ينتظر إعفاء الثلاث أندية السابق ذكرهم على الأقل.

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واختتمت الصحيفة ، تصريحاتها ، إنه حال عدم اكتمال عقد الأندية المشاركة في الدور الأول والبالغ عددها 64 فريقا، يلجأ "كاف" عادة في كل نسخة من دوري الأبطال إلى إعفاء الأندية الأولى في التصنيف القاري.أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، أمس عن موعد انطلاق النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة الدكتور باتريس موتسيبي، قد اجتمعت يوم الجمعة 16 يوليو 2021 في الرباط ، المغرب.وقال “كاف” عبر موقعه الإلكتروني: “ستنطلق المسابقة في 10 سبتمبر 2021، على أن يتم إجراء قرعة الأدوار التمهيدية في 15 أغسطس 2021 بحد أقصى”.وتابع، أنه سيتم فتح باب تقديم طلبات استضافة نهائيي بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية، في نوفمبر المقبل.وأضاف، بأنه سيرسل لجنة تفتيشفي الكاميرون التي ستستضيف، كأس الأمم الأفريقية 2021.وحقق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بفوز سهل على حساب منافسه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-0، مساء أمس السبت على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية في نهائي البطولة.