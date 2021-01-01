4 لاعبين مفاجأة ينضمون للمنتخب المصري استعدادا للتصفيات الافريقبة

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كشف مصدر مسئول داخل منتخب مصر عن انضمام بعض اللاعبين الجدد لمنتخب الفراعنة فى الفترة القادمة .



وأكد المصدر ، فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" ، ان حسام البدري المدير الفني سوف يتابع كريم فؤاد وإبراهيم عادل نجم بيراميدز فى أولمبياد طوكيو مع منتخب مصر .



وتايع المصدر ، كريم العراقي وامام عاشور أيضا تحت منظار المدير الفني لـ منتخب مصر لتدعيم صفوف المنتخب الأول فى الفترة القادمة .

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مواجهة الجابون فى التصفيات الإفريقيةطالب الجهاز الفنى لـ منتخب مصر بقيادة حسام البدرى، مسئولي اتحاد الكرة بضرورة توفير طائرة خاصة لتقل بعثة الفراعنة المتوجهة لمواجهة الجابون سبتمبر المقبل فى الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.ويرغب حسام البدرى المدير الفني لـ منتخب مصر فى توفير أكبر قسط من الراحة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة الجابون والتى تأتى بعد أيام قليلة من مباراة الفراعنة أمام أنجولا بالقاهرة فى الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.مواجهة أنجولا فى التصفيات الإفريقيةوينتظر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على الموعد الذى حدده الفراعنة لمواجهة أنجولا فى الرابع من سبتمبر المقبل حتى يتم حجز الطائرة الخاصة للفراعنة وفقا لطلبات حسام البدرى .وحدد الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا الفترة من 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر المقبل موعدا للتوقف الدولى وفقا للأجندة الدولية وهو ما يعنى إقامة مباريات الجولتين الأولى والثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022 خلال تلك الفترة .