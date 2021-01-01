

سعر ومواصفات الهاتف Vivo S10 Pro سعر ومواصفات الهاتف Vivo S10 Pro

Vivo S10 Pro هو الهاتف الأعلى في سلسلة هواتف S10 Series التي تم الإعلان عنها يوم 15 يوليو، حيث يأتي مع معالج رائد من ميديا تيك وكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجا بكسل و12 جيجا رام من الذاكرة العشوائية بالإضافة إلى مواصفات أخرى ممتازة سأعرضها عليكم في مقال اليوم حيث سأقدم لك سعر ومواصفات الهاتف Vivo S10 Pro مع المميزات والعيوب.



مواصفات Vivo S10 Pro

تاريخ التصنيع: أعلنت شركة فيفو عن هذا الهاتف بجانب Vivo S10 يوم 15 يوليو وأكدت أنهما سيتوفران للشراء بشكل رسمي يوم 22 يوليو.

الأبعاد: الهاتف S10 Pro يتوفر بأبعاد الارتفاع 158.2 × العرض 73.7 وبسمك 7.3 ملم وبوزن خفيف للغاية يبلغ 173 جرام.

الشبكة: يدعم شبكات الاتصال حتى الجيل الخامس بما في ذلك 2G و3G و4G و5G ويدعم أيضا تركيب شريحتي اتصال Nano-SIM (الشريحتان في وضع الاستعداد).

الشاشة: الهاتف فيفو اس 10 برو مصمم حول شاشة AMOLED بحجم 6.44 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 90 هرتز.



المعالج: Vivo S10 Pro يضم معالجا ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 1100 5G المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر بالإضافة إلى معالج رسوميات من فئة Mali-G77 MC9.

نظام التشغيل: يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم OriginOS 1.0 (سيكون من أول الهواتف التي تحصل على نظام Android 12 عند إطلاقه).

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الذاكرة: يأتي هذا الهاتف مع ذاكرة داخلية بسعة 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا رام، لا يدعم زيادة مساحة التخزين.الكاميرا الخلفية: يحتوي الهاتف Vivo S10 Pro على 3 كاميرات في الخلف، بدقة 108 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.9 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الماكرو، والهاتف يحتوي كذلك على فلاش LED مزدوج ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية مع دعم التثبيت الإلكتروني للصورة بالدوران EIS.الكاميرا الأمامية: وبخصوص الكاميرا الأمامية فيحتوي هذا الهاتف على كاميرا أمامية مزدوجة الرئيسية دقتها 44 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 وفائقة الاتساع دقتها 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.3 بالإضافة إلى أن الهاتف S10 Pro يضم فلاش LED مزدوجا في الأمام ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K.البطارية: بطارية هذا الهاتف تأتي بسعة 4050 ملي أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 44 واط.المستشعرات: يضم مستشعر بصمات الأصابع مدمجا في الشاشة ويدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه كما أنه يدعم مستشعرات أخرى تشمل التسارع والدوران والقرب والبوصلة.مميزات الهاتف فيفو اس 10 بروالمعالج جيد للغاية في هذه الفئة السعرية ويمكنه تشغيل ألعاب مثل Pupg وPES بأعلى رسوميات.أداء الشاشة رائع حتى تحت ضوء الشمس المباشر، كما أنها تدعم معدل تحديث 90 هرتز وتدعم HDR10+.يتم شحن بطارية Vivo S10 Pro في أقل من 40 دقيقة بفضل تقنية الشحن السريع التي تأتي بقوة 44 واط.الذاكرة الداخلية كبيرة للغاية وتكفي لتحميل جميع التطبيقات والألعاب.مستشعر البصمة المدمج في الشاشة يقدم تجربة استخدام سريعة جدا.يدعم شبكات الاتصال حتى الجيل الخامس 5G ويدعم أيضا تصوير الفيديوهات بجودة 4K من خلال الكاميرات الخلفية والأمامية.يدعم مكبر الصوت وخاصية NFC.متوفر للشراء بأربعة ألوان مختلفة وهي الأسود والأبيض والأزرق المتدرج والأصفر.عيوب الهاتفسعة البطارية ليست جيدة كما يجب أن تكون حيث توجد هواتف أقل تضم بطارية بسعة 6000 ملي أمبير.لا يدعم زيادة مساحة التخزين.لا يدعم الراديو FM وأيضا لا يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم مثل معظم الهواتف الرائدة التابعة للشركات الأخرى.سعر الهاتف Vivo S10 Proسعر الهاتف Vivo S10 Pro يبلغ حوالي 530 دولارا أمريكيا وذلك للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 12 جيجا رام مع 256 جيجا بايت.