

هايبرلوب.. أحدث تقنيات النقل السريع هايبرلوب.. أحدث تقنيات النقل السريع

تعد السرعة هي السمة الرئيسية في عصرنا الحديث، ومن متطلبات الإنسان في جميع مجالات الحياة، ومن أهم استخدامات السرعة في يومنا هذا، السرعة في التنقل للأفراد بين الأماكن، وتعد تقنية هايبرلوب من أحدث التقنيات والطفرات في مجال وسائل المواصلات، حيث إنها تخترق حاجز سرعة الصوت.

تصل سرعة الهايبرلوب إلى 1200 كم / الساعة، فيمكن باستخدام هذه التقنية التنقل بين المدن في أقل وقت ممكن مهما كانت المسافة كبيرة بينهم، وهذا تطور كبير في مجال السفر، ووسائل المواصلات.



أول من اهتم بوجه خاص بتقنية هايبرلوب، هم رجال الأعمال ، نظرًا لأهميتها في المجال الاستثماري توفيرًا في الوقت والجهد، فإنه يوفر الكثير من الوقت الثمين نسبيا بالنسبة لكبار رجال الأعمال وهذه التقنية اكتشفت على يد المخترع الأمريكي (إيلون مسك).



كيف تم تصنيع هايبرلوب

يعتمد الهايبرلوب على نظام الضغط المنخفض الخالي من الهواء، داخل أنابيب مدمجة مع بعضها البعض والتي تربط بين نقطتين، ويوجد داخل الأنابيب كبسولة مجهزة لاستيعاب عدد من الركاب تسير بسرعة فائقة على وسادة هوائية مضغوطة، ولا تلامس جدران الأنابيب بواسطة مجال مغناطيسي يتم توليده من خلال موتور كهربائي يعتمد على مصدر طاقة نظيفة مستمدة من الشمس.

كما يعتمد نظام النقل السريع الهايبرلوب على نظام الكبسولات، حيث إن كل كبسولة تستوعب 20 راكبا، ومن الممكن إطلاق عدد من الكبسولات بنفس الأنبوب في نفس الاتجاه يفصل كل كبسولة عن الأخرى وقت يقدر بـ30 ثانية فقط دون خطر حدوث أي حوادث تصادم بين الكبسولات ببعضها، أو تنحيها عن المسار المحدد لها، حيث يوجد مسافة بين كل كبسولة لضمان الأمان، وقواعد سلامة الركاب، السرعة التي تسير بها كل كبسولة تسمح بوجود مسافة تقدر بعدة ميال بين كل واحدة منها.

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تعتمد أيضا على نظام الدمج بين طائرة الكونكورد، وطاولة للعب الهوكي، وراجمة الصواريخ ولكن في الهواء، وتصنف من أسرع ومن أكثر وسائل النقل أمنًا في العالم، بالإضافة إلى أنها الأقل تكلفة، والأكثر راحة من أي وسيلة أخرى مناظرة لها بمجال النقل.تجربة السفر عن طريق هايبرلوبعند النظرة الأولى لنظام الهايبرلوب، وفكرة السفر في الهواء بسرعة الصوت، بسرعة تتعدى 1200 كم / الساعة كما أشرنا، تتخلل بعض الأفكار أذهاننا، تتلخص هذه التجربة كتجربة مشاهدة فيلم خيال علمي، أو حلم يصعب على العقل البشري استيعابه، ولكنها تقنية أصبحت ملموسة ومجربة في دول كثيرة حول العالم.المدن المنفذة لتقنية الهايبرلوبلقد كان الهدف من اختراع تقنية الهايبرلوب، على يد المخترع إيلون مسك (مالك شركة تسلا وسبيس إكس) عدم انتساب براءة الاختراع المذهل هذا لشخص أو مؤسسة بعينها، مبادرة منه لتشجيع مجال التعاون العلمي الدولي، لإنشاء مفاهيم وابتكارات مستقبلية تساعد البشرية بصفة عامة، حيث انتقلت الفكرة الى عديد من الدول أهمها:هايبرلوب في السعوديةأبرمت وزارة نقل المملكة العربية lh id عقودا مع مؤسسة فيرجن هايبرلوب ون، وذلك لدراسة إنشاء مشروع الهايبرلوب التكنولوجي للعمل على نقل الركاب والبضائع بشكل أسرع في المملكة، وبالفعل قد شرعت في إجراء بحوث علمية مشتركة من حيث تبادل المعلومات والزيارات الفنية للمختصين في ذلك المجال، والذي من شأنه استقطاب التقنية الحديثة لتوفير طرق النقل الذكية بالمملكة.وأثبتت فاعلية التقنية في السرعة الفائقة والاستدامة، وإمكانية نقل أعداد كبيرة من الركاب، وبالفعل تم إجراء أكثر من 400 رحلة تجريبية بواسطة الشركة، مبرهنة أن تقنية الهايبرلوب قادرة على قطع مسافة بين الرياض وجدة في غضون 46 دقيقة، وبين الرياض وأبو ظبي في 48 دقيقة، بالإضافة لمقدار الوقت بين الرياض والقدية في مدة زمنية لا تتعدى 5 دقائق، وأكد أن الطاقة المستغلة لتشغيل النظام بالكامل عن طريق خلايا شمسية، والتي سوف تغطي الأنبوب الخاص بالعربات، وهنا تكمن جاذبية المشروع بالنسبة للملكة.هايبرلوب في الإماراتتتهيأ دولة الإمارات العربية المتحدة، في استقبال طفرة عظيمة في مجال النقل والمواصلات، حيث إنها تستعد لدخول في عصر ثورة التنقل فائق السرعة، من خلال تقنية هايبرلوب الحديثة، حيث استعان هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بشركة «فيرجن هايبر لوب ون» الشركة المنفذة لتقنية هايبرلوب، لإتمام مشروع التنقل السريع بالإمارات العربية المتحدة، وقد بدأ التنفيذ بالمشروع بالفعل، حيث سيتم إتمام أولى مراحل المشروع بمسافة 10 كيلومترات، استعداد لإنشاء شبكة تغطي الإمارات كلها.وسوف تعمل هذ التقني على تقليل الوقت في التنقل بين المدن، حيث قدرت المدة المستهلكة للسفر بين أبو ظبي ودبي 12 دقيقة، وأبو ظبي والعين حوالي 9 دقائق.