ميزات جديدة تجعل متصفح Chrome أكثر أمانا

أعلنت شركة غوغل أنها تعمل على تطوير ميزات جديدة لتعزيز خصوصية وأمن بيانات مستخدمي متصفح Chrome الشهير.
وأشارت الشركة في مدونة لها على الإنترنت مؤخرا إلى أن الإصدار القادم من المتصفح "Chrome 94" قد يضم ميزة جديدة تدعى "HTTPS-First Mode"، هدفها جعل التصفح عبر الإنترنت أكثر أمانا للمستخدمين.
وتبعا للشركة فعند تفعيل الميزة الجديدة سيقوم المتصفح بعرض تحذير على كامل شاشة الجهاز عندما يحاول المستخدم الدخول إلى موقع إلكتروني معين لا يدعم بروتوكول HTTPS الآمن للتصفح.
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