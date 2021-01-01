

تسريب صور الجهاز اللوحي Realme Pad تسريب صور الجهاز اللوحي Realme Pad

بعد أن أكدت لنا شركة ريلمي أنها ستطلق أول جهاز لوحي يعمل بنظام Android قريبا، ظهر الآن تسريب جديد يكشف عن بعض التفاصيل الخاص بالجهاز اللوحي Realme Pad القادم حيث يعرض لنا صور الجهاز من جميع الزوايا ويكشف عن بعض المواصفات الأولية التي من المتوقع أن يصل بها الجهاز. وفي هذا المقال الجديد سنعرض عليكم أبرز ما جاء في التسريب.



الجهاز اللوحي Realme Pad سيتوفر بأبعاد الارتفاع 246.1 × العرض 155.8 وبسمك 6.8 ملم وشاشة بحجم 10.4 بوصة بالإضافة إلى أنه سيصل مع فتحة في الزاوية اليسرى السفلية يقال إن هذه الفتحة ستحتوي على قلم، والهاتف سيضم كذلك منفذ USB‑C و4 فتحات مكبرات صوت في الجزء السفلي، كما أنه سيضم زرا للتشغيل على الجانب وسماعتين إضافيتين في الأعلى، وفي الواجهة الرئيسية توجد فتحة كبيرة للكاميرا الرئيسية التي تأتي بتصميم مختلف والتي ستدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل.



وعلاوة على ذلك فإن هذا الجهاز اللوحي القادم من ريلمي سيصل مع بطارية بسعة 7100 مللي أمبير تدعم الشحن السريع (لم يتم الكشف عن قوة الشحن) وسيضم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائية بسعة 6 جيجا بايت وسيعمل بنظام Android 11 بالإضافة إلى أن Realme Pad يضم فتحة مخصصة لزيادة مساحة التخزين عبر بطاقة SD على الجانب الأيمن.