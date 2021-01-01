Realme تطلق حاسبا لوحيا لشبكات 5G بقدرات تصوير ممتازة

تستعد Realme لإطلاق حاسب لوحي جديد مجهز بتقنيات تجعله من بين أفضل الأجهزة المحمولة المخصصة للعمل مع شبكات 5G.
ومن المفترض أن يحمل الحاسب الجديد اسم Realme Pad-2021، وأن يأتي بهيكل من الألومينيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (246.1/155.8/6.8) ملم، ومجهز بمكبري صوت جانبيين ومكبر صوت آخر على واجهته الأمامية لتوزيع الأصوات بطريقة ممتازة.
وستكون شاشة هذا الحاسب بمقاس 10.4 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، وترددها 90 هيرتزا، فضلا عن احتوائه على منفذين لشرائح الاتصال مع شبكات الاتصال الخلوية ومن ضمنها شبكات 5G.
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