سيارة بورش الخارقة التالية قد تأتي أسرع من المتوقع

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سيارة بورش الخارقة التالية قد تأتي أسرع من المتوقع

طيلة سنوات، ظلت بورش تعمل بصمت على خليفة سيارتها 918 سبايدر.

تأتي الأخبار حول السيارة التي ستحمل اسم GT1 من مصدر غير رسمي من والذي ادعى تدعي أن وكيل بورش بدأ بالتجهيز لتقلي طلبات العملاء للسيارة الجديدة التي ستعلن عنها بورش رسمياً في أغسطس وفق المصدر.

تتوقع بعض المصادر أن بورش ستكشف بالفعل عن سيارة جديدة، ولكنها ستون سيارة سباقات وليس خليفة 918 سبايدر، أما الأخبار الرسمية السابقة من بورش أكدت أن خليفة 918 سبايدر لن تصل قبل 2025، لذا فقد تكون الإشاعات غير صحيحة.

المصدر: سعودى شفت

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