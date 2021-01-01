

لامبروغيني تكشف عن AL1 أول مركبة كهربائية من الشركة، بعجلتين فقط لامبروغيني تكشف عن AL1 أول مركبة كهربائية من الشركة، بعجلتين فقط

كشفت لامبورغيني عن أول وسيلة مواصلات كهربائية بالكامل تحمل شعارها من خلال علامتها الفرعية Alemobility.



قد نتوقع أن تأتي مركبة من لامبورغيني بمحركات V10 أو V12، في الواقع فإن AL1 هي سكوتر كهربائي من لامبورغيني ولن يحتاج إلى كل تلك القوة، ويكفي أن يحمل محرك واحد ينتج 350 واط، مع بطارية سعة 280 كيلوواط-ساعة.



لا تمزح لامبورغيني بخصوص التجهيزات، فقد زودت AL1 بنظام تعليق أمامي لركوب أكثر راحة وأمناً، كما وفرت 3 وضعيات قيادة تحدد السرعة القصوى للمركبة بـ 6 كم/سفي وضع ECO وعند 20 كم/ساعة في وضعية D حتى 25 كم/س.

جدير بالذكر أن الشركة تعرض السكوتر للبيع فقط بسعر 499 يورو، وتأمل الشركة أن السكوتر التالي سيكون أسرع وأفضل.







