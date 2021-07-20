

تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية.. وبرنت يسجل 72.98 دولار تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية.. وبرنت يسجل 72.98 دولار

سجلت أسعار النفط اليوم، 72.98 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.20 دولار للبرميل.



وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الاثنين شهدت انخفاضا نسبيا في بداية التعاملات الصباحية لخام القياس العالمي برنت بمقدار1%، وذلك علي خلفية اتفاق كبار منتجي النفط في اجتماع لمنظمة "أوبك"، أمس، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس المقبل.



وأكدت الدول الأعضاء في "أوبك"، خلال مؤتمر صحفي تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بدلا من أبريل المقبل، كما أكد بيان صادر عن المجتمعين "التخطيط لإنهاء التخفيضات بالكامل بحلول سبتمبر 2022 إذا سمحت ظروف السوق بذلك".



وسجلت أسعار خام القياس العالمي برنت الخسائر الأسبوعية الثالثة للمرة الأولي منذ شهر أبريل 2020، بنسبة بلغت 2.6 % بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الأمريكي خسائر أسبوعية هي الثانية، والأكبر منذ شهر مارس الماضي بنسبة 3.7%.