

لماذا خصصت فيسبوك مليار دولار لصناع المحتوى لماذا خصصت فيسبوك مليار دولار لصناع المحتوى

عقد موقع إنستجرام المملوك لشركة فيسبوك الشهر الماضي، أول أسبوع للمبدعين للمرة الأولى، حيث وصفته الشركة بأنه مؤتمر لثلاثة أيام غيرمجرى الحياة في الشركة، إلا أن فيسبوك أرادت الذهاب بعيدا عن هذا حيث أعلنت عن خطتها لاستثمار مليار دولار في صناع المحتوى والمؤثرين بحلول نهاية العام القادم 2022.



وعبر مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك، عن رؤيته للاستثمار في صناع المحتوى بأن أى نظرة جيدة للمستقبل يجب أن تتضمن قدرًا أكبر من الأشخاص القادرين على كسب لقمة العيش من خلال التعبير عن إبداعهم وفعل الأشياء التي يريدون القيام بها بدلاً من الأشياء التي يتعين عليهم القيام بها وامتلاك الأدوات من حولهم لدعم عملهم" .



توجيه فيسبوك مليار دولار نحو صناع المحتوى



وأضاف زوكربيرج، أن "هدفنا هو أن نكون أفضل منصة لمنشئي المحتوى لكسب لقمة العيش"، حيث سيتم تمويل برامج المكافآت وأموال المبدعين وبرامج تحقيق الدخل الأخرى لتعزيز جميع شرائح المبدعين على منصته.



وبحسب موقع Engadget فإن فيسبوك تريد توجيه الكثير من الأموال والموارد نحو صناع المحتوى وهو مؤشر على الفرصة التي تراها الشركة بعدما قامت عدد من المواقع الأخرى مثل يوتيوب وتيك توك بتحقيق مليارات الدولارت من الاستثمار في صناع المحتوى.

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لماذا تأخرت فيسبوك في الاستثمار في صناع المحتوى كل هذه السنوات ؟وتأخرت فيسبوك كثيرا في هذه الخطوة في الوقت الذى قدم فيه يوتيوب ميزات تحقيق الدخل لأكثر من 10 سنوات ، فيما لم يقدم انستجرام المملوك لفيسبوك أي نوع من ميزات مشاركة الأرباح إلا العام الماضي.ولكن شركة فيسبوك بدأت في إعادة حساباتها مرة أخرى في الاعتماد على المبدعين لجنى الأرباح بدءا من من الإعلانات التجارية في IGTV في انستجرام والسماح للمستخدمين بفتح متاجرهم الخاصة.وستبدأ فيسبوك في الفترة القادمة باستضافة أحداث افتراضية مدفوعة الأجر ، أو الترويج لاشتراكات المعجبين ، أو بيع الهدايا داخل التطبيق في مجموعات البث المباشر أو غرف الصوت سيتمكنون من بدء نشرات إخبارية مدفوعة ، وكسب عمولة تابعة من المنتجات التي يشتريها المتابعون والمشاركة في سوق المحتوى المرتبط بعلامة تجارية.منافسة شرسة مع تيك توكويقول عدد من المحللين إن تأخر فيسبوك في دعم صناع المحتوى، يعني أن الشركة تواجه قدرًا لا يُصدق من المنافسة في تيك توك، حيث تجاوز 3 مليارات عملية تحميلعلى الهواتف ، وهو أول تطبيق غير مملوك لفيسبوك يقوم بذلك ، وفقًا لشركة التحليلات Sensor Tower.ووفقا للموقع فإنه في الوقت نفسه، يقوم تويتر وسناب شات وPinterest ومنصات أخرى بضخ الأموال في مبادرات جديدة لصناع المحتوى، وقدمت فيسبوك تفسيرات مختلفة لاهتمامها المفاجئ بالمبدعين.وقال زوكربيرج، إنه يريد مساعدة المزيد من الأشخاص "لكسب عيشهم" من خدمات فيسبوك، فيما قال رئيس إنستجرام آدم موسيري مؤخرًا إن الشركة كانت تستجيب "لتحول السلطة من المؤسسات إلى الأفراد عبر الصناعات".