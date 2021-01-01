

سامسونج تعتزم إطلاقGalaxy M21 2021 Edition بمواصفات جبارة سامسونج تعتزم إطلاقGalaxy M21 2021 Edition بمواصفات جبارة

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتفها الذكي الجديد Galaxy M21 2021 Edition، بمواصفات متميزة وإمكانات عالية، فى 21 من الشهر الحالي، بالإضافة إلى السعر المناسب مع بطارية جبارة بسعة 6000 مللى أمبير.



وسيأتى هاتف سامسونج الذكي Galaxy M21 2021 Edition، كـ نسخة محسنة من هاتف سامسونج الذي تم إطلاقه العام الماضي تحت مسمى Galaxy M21 ، مع العديد من التحديثات الجديدة والمواصفات المذهلة، يعد أبرزها الكاميرا العالية، والبطارية الكبيرة، وفقاً لموقع "latestly".



وسيحصل هاتف سامسونج الذكي Galaxy M21 2021 Edition، على شاشة من نوع Super AMOLED Infinity-U، بقياس 6.4 بوصة، بدقة عرض FHD+، وسيعمل الهاتف الذكي من سامسونج بمعالج من نوع Exynos 9611.

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كما سيحتوي هاتف Galaxy M21 2021 Edition على كاميرا ثلاثية خلفية الرئيسية منها 48 ميجابكسل، ودقة الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض 8 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 5 ميجابكسل، وسيحزم الهاتف الذكي بطارية كبيرة سعة 6000 مللي أمبير فى الساعةهاتف آخر من سامسونج بمواصفات جبارةكما كشفت أحدث التسريبات من المحلل الشهير Sudhanshu Ambhore، أن شركة سامسونج تعمل على إطلاق هاتف آخر تحت مسمى Galaxy A12s شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض HD+، بدقة 720X1600 بكسل، بنسبة عرض إلى ارتفاع 9:20، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء، مع حواف سفلية بارزة، وقارئ بصمة الأصابع مثبت على جانب الهاتف.ومن المتوقع أن يحتوي هاتف سامسونج القادم Galaxy A12s على كاميرا رباعية خلفية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع مستشعر آخر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل.