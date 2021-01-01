كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية أكدت إطلاق اثنين من أهم وأفضل الهواتف الذكية هذا العام، وهما هاتفا Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 في يوم 11 أغسطس في حدثها القادم، والذي سيتم الإعلان فيه عن ساعاتها الذكية Galaxy Watch 4 وكذلك سماعاتها Galaxy Buds 2 .
وقدمت العديد من التسريبات فى الأيام الماضية معلومات تفيد بأن شركة سامسونج رائدة الهواتف الذكية سوف تعلن رسمياً عن اطلاق Galaxy Z Fold 3 فى حدث كبير دون تأكيد إطلاق Galaxy Z Flip 3 في نفس الموعد وذلك وفقاً لموقع "sammobile".
ويبدو أن التسريبات الأخيرة تم نشرها عبر أحد مواقع الشركة الصينية، والتى تؤكد موعد الحدث القادم من سامسونج والذي سيكون في 11 من أغسطس، كما سيتم الكشف عن الهاتفين القابلين للطي Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 في نفس الحدث، بينما كشفت بعض التسريبات الأخرى أن سامسونج قد تطلق الهاتفين فى الأسواق يوم 27 من أغسطس، حيث إن سامسونج تعتاد دائماً ترك أسبوعين بين الإعلان والإصدار الفعلى لمنتجاتها.
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التعليقات على موعد انطلاق هاتفي Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 من سامسونج
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