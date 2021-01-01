

موعد انطلاق هاتفي Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 من سامسونج موعد انطلاق هاتفي Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 من سامسونج

كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية أكدت إطلاق اثنين من أهم وأفضل الهواتف الذكية هذا العام، وهما هاتفا Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 في يوم 11 أغسطس في حدثها القادم، والذي سيتم الإعلان فيه عن ساعاتها الذكية Galaxy Watch 4 وكذلك سماعاتها Galaxy Buds 2 .



وقدمت العديد من التسريبات فى الأيام الماضية معلومات تفيد بأن شركة سامسونج رائدة الهواتف الذكية سوف تعلن رسمياً عن اطلاق Galaxy Z Fold 3 فى حدث كبير دون تأكيد إطلاق Galaxy Z Flip 3 في نفس الموعد وذلك وفقاً لموقع "sammobile".



ويبدو أن التسريبات الأخيرة تم نشرها عبر أحد مواقع الشركة الصينية، والتى تؤكد موعد الحدث القادم من سامسونج والذي سيكون في 11 من أغسطس، كما سيتم الكشف عن الهاتفين القابلين للطي Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 في نفس الحدث، بينما كشفت بعض التسريبات الأخرى أن سامسونج قد تطلق الهاتفين فى الأسواق يوم 27 من أغسطس، حيث إن سامسونج تعتاد دائماً ترك أسبوعين بين الإعلان والإصدار الفعلى لمنتجاتها.

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مواصفات هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطي من سامسونجوسيأتى هاتف Galaxy Z Flip 3 ب 8 ألوان هي: الأبيض و الأزرق الداكن و الوردى والرمادى و الأرجواني والأخضر والأسود والبيج، مع شاشة من نوع LTPO AMOLED ، مع دعم قلم S Pen الذكى، مع بطارية بقوة 4275 مللي أمبير في الساعة، والتي سيتم الإعلان عنها بسعة 4400 مللي أمبير في الساعة، وثلاثة مستشعرات بدقة 12 ميجابكسل، تدعم ميزة التركيز التلقائي وتأتي بكاميرا بزوايا عرض واسعة، بينما يضم الجهاز كاميرا أمامية أسفل الشاشة، بدقة 16 ميجابيكسل، وأخرى تأتي في الغطاء الخارجي بدقة 10 ميجابيكسل.مواصفات هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطي من سامسونجوسيحتوي هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطي من سامسونج، على بطارية بسعة 4800 أو 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، مع معالج من نوع Exynos 9925، والذي تم تصنيعه مع شركة AMD أو معالج + Snapdragon 888، من تصنيع شركة كوالكوم الأمريكية، مع شاشة بقياس 8.3 بوصة، وشاشة خارجية 7.6 أو 7.7، بمعدل تحديث عالٍ، يبلغ 120 هرتز في الثانية.