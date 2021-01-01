كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الثلاثاء، عن صفقة تبادلية جديدة بين يوفنتوس وبرشلونة خلال الصيف الحالي.
وسبق أن أبرم الناديان صفقة تبادلية في الصيف الماضي بنقل ميراليم بيانيتش إلى برشلونة نظير توقيع آرثر ميلو مع يوفنتوس.
ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، اتصل بمسؤولي يوفنتوس وعرض عليهم ضم المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مقابل لاعب أو أكثر.
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التعليقات على فشل آنتقال جريزمان الي يوفنتوس
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