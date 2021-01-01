فشل آنتقال جريزمان الي يوفنتوس

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جريزمان


كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الثلاثاء، عن صفقة تبادلية جديدة بين يوفنتوس وبرشلونة خلال الصيف الحالي.

وسبق أن أبرم الناديان صفقة تبادلية في الصيف الماضي بنقل ميراليم بيانيتش إلى برشلونة نظير توقيع آرثر ميلو مع يوفنتوس.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، اتصل بمسؤولي يوفنتوس وعرض عليهم ضم المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مقابل لاعب أو أكثر.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن أسماء اللاعبين المنتظر دخولهم ضمن الصفقة لم تتحدد حتى الآن، لكن اسم باولو ديبالا نجم يوفنتوس يعد الأبرز.

وأوضحت أن موقف المدير الفني ليوفنتوس ماسيميليانو أليجري، سيكون عامل الحسم في إتمام هذه الصفقة التبادلية أو إلغائها.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن جريزمان سيدخل ضمن صفقة تبادلية بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، يحصل بموجبها النادي الكتالوني على خدمات ساؤول نيجويز قبل أن يصرح رئيس الروخيبلانكوس إنريكي سيريزو بأنه لا يعلم شيئا عن تلك الصفقة.

المصدر: kooora

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