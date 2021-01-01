كرستيانو رونالدو بصحبة أقوى السيارات الفارهة..

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كرستيانو رونالدو بصحبة أقوى السيارات الفارهة..

نشر البرتغالي كرستيانو رونالدو نجم كرة القدم العالمية ونادي يوفينتوس الإيطالي، صورة له عبر حسابه الخاص بموقع FACEBOOK وإنستجرام، ولكن الإطلالة الجديدة للنجم المخضرم جاءت بعيدة عن المستطيل الأخضر، حيث ظهر بجوار واحدة من أفخم السيارات حول العالم التابعة للعلامة التجارية الإنجليزية رولز رويس.

تأسست رولز رويس في عام 1973 واكتسبت مكانة كبيرة وسط الطبقة الأرستقراطية، بل أصبحت السيارة المفضلة للعديد من الشخصيات البارزة والمشاهير، بين نجوم الفن والرياضة، ويبدو أن كرستيانو رونالدو أضاف نسخة جديدة إلى أسطول سياراته الضخم، بعدما ظهرت بجواره تلك السيارة الأنيقة.

ظهرت السيارة رولز رويس والتي تبدو من الوهلة الأولى للنسخة الفاخرة جوست، والتي تتمتع بإطلالة خارجية تجمع بين لونين وهما الفضي والأزرق الغامق، حيث تأتي بمقدمة مدببة ومصابيح أمامية حادة، مع شرائح ضوئية، بالإضافة إلى قطاع عريض من الشبكات الهوائية والتي تتوسط الناحية السفلية من الصادم الأمامي.

بينما تتوسط مقدمة السيارة شبكة أمامية متعددة المقاطع بطريقة طولية، والتي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، إلى جانب جزء كبير من الفخامة مع شعار RR المميز الخاص برولز رويس، ولا شك أن هذه النسخة ترتكز على عجلات رياضية ذات جنوط معدنية فاخرة، بالإضافة إلى مقصورة داخلية تضم الكثير من وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب اللمسات الساحرة والتي تعزز من قدرات المركبة.

الأداء الفني
بينما تعتمد السيارة على محرك من 12 أسطوانة، سعة 6600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 603 حصان، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكي الأداء، ومن خلال التجهيزات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال فترة زمنية تقارب الـ 4 ثوان فقط، بينما تبدأ اسعارها بقيمة تقدر بـ 11.5 ميلون جنيه.

المصدر: صدى البلد

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