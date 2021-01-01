نشر البرتغالي كرستيانو رونالدو نجم كرة القدم العالمية ونادي يوفينتوس الإيطالي، صورة له عبر حسابه الخاص بموقع FACEBOOK وإنستجرام، ولكن الإطلالة الجديدة للنجم المخضرم جاءت بعيدة عن المستطيل الأخضر، حيث ظهر بجوار واحدة من أفخم السيارات حول العالم التابعة للعلامة التجارية الإنجليزية رولز رويس.
تأسست رولز رويس في عام 1973 واكتسبت مكانة كبيرة وسط الطبقة الأرستقراطية، بل أصبحت السيارة المفضلة للعديد من الشخصيات البارزة والمشاهير، بين نجوم الفن والرياضة، ويبدو أن كرستيانو رونالدو أضاف نسخة جديدة إلى أسطول سياراته الضخم، بعدما ظهرت بجواره تلك السيارة الأنيقة.
ظهرت السيارة رولز رويس والتي تبدو من الوهلة الأولى للنسخة الفاخرة جوست، والتي تتمتع بإطلالة خارجية تجمع بين لونين وهما الفضي والأزرق الغامق، حيث تأتي بمقدمة مدببة ومصابيح أمامية حادة، مع شرائح ضوئية، بالإضافة إلى قطاع عريض من الشبكات الهوائية والتي تتوسط الناحية السفلية من الصادم الأمامي.
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التعليقات على كرستيانو رونالدو بصحبة أقوى السيارات الفارهة..
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