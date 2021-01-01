تعرف علي حقيقة ألغاء دورة الألعاب الأوليمبية

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دورة الألعاب الأوليمبية


قال توشيرو موتو، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفي 2020، اليوم الثلاثاء، إنه حتى الآن لا يستبعد إمكانية إلغاء الدورة الأولمبية التي من المقرر أن تنطلق الجمعة المقبل.

وردا على سؤال حول إمكانية إلغاء الدورة، قال موتو إنه سيراقب عن كثب عدد الإصابات بكورونا، وسيجري مشاورات مع المنظمين إذا لزم الأمر.

وتتزايد المخاوف بشأن إقامة دورة الألعاب الأولمبية أثناء فترة تفشي وباء كورونا.

وتخضع طوكيو حاليا لحالة الطوارئ حيث تشهد مجددا ارتفاعا في معدلات الإصابة بالفيروس.

المصدر: kooora

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