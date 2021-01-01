

سيارات مستعملة أقل من 50,000 جنيه في مصر سيارات مستعملة أقل من 50,000 جنيه في مصر

تضم السوق المصرية للسيارات عددا كبيرا من الطرازات الـ "مستعملة"، والتي تختلف من علامة تجارية إلى أخرى، إلى جانب التجهيزات المقدمة وعناصر التحكم، بالإضافة إلى التصميم الخارجي والذي يتنوع بين ناحية السيدان والهاتشباك، ويبقى عامل السعر هو النقطة الحاسمة في تلك المعادلة.



في سياق هذا الموضوع، يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري قائمة بـ أبرز 5 سيارات مستعملة ضمن باقة الـ 50 ألف جنيه.



1 – فيات اونو



حصلت السيارة فيات أونو على محرك بسعة 1000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 45 حصانل، و74 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع نسبة استهلاك للوقود قدرها 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر، مدعومة بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، يجعل السيارة تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 17.7 ثانية.

ويتراوح سعر السيارة فيات أونو بقيمة قدرها 34 ألفا وحتى 48 ألف جنيه بحسب الحالة العامة للسيارة وتاريخ الإصدار.2 – فولكس فاجن جولف 2تنتمي جولف إلى فئة الهاتشباك، وتعد واحدة من أشهر الإصدارات داخل السوق المصرية، حيث تقدم عبر باقة من التجهيزات أشهرها محرك 1300 سي سي وآخر 1600 سي سي، وتنفرد السيارة بخيارين من نواقل الحركة الأول مانيوال والآخر أوتوماتيكي.وتبدأ أسعار السيارة جولف 2 من 38 ألف جنيه بحسب الحالة العامة للسيارة وتاريخ إصدارها.3- فورد مودينوتعتمد السيارة فورد موندينو على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، وتعد واحدة من أشهر السيارات التي تحمل علامة الصانع الأمريكي داخل الشارع المصري، حيث تنضم إلى قائمة السيدان، وجاءت السيارة بنسبة طول بلغت 456 سم، وعرض يقدر بـ 175 سم، و137 سم للارتفاع.وتتراوح أسعار السيارة فورد مودينو موديل بين 45 ألف جنيه و75 ألف جنيه.4- سكودا فليشيازودت السيارة سكودا فليشيا والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1300 سي سي، يعمل بعزم دوران أقصى يتراوح بين 94-137 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات، تبلغ أبعاد السيارة بنسبة طول بلغت 3855مم، و1635مم للعرض، و1415مم للارتفاع.وتبدأ أسعار السيارة سكودا فليشيا من 35 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه.5- سيات ابيزاحصلت السيارة سيات ابيزا على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 نقلات، مع مفهوم رباعي الأبواب، أو تصميم آخر بروح الكوبية الشبابية، وإطلالة الهاتشباك المميزة، مع مصابيح أمامية حادة.وتبدأ أسعار السيارة سيات ابيزا موديل 98 بداية من 38 ألف جنيه، وذلك بحسب التجهيزات الداخلية للسيارة والحالة العامة لها.







