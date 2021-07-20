

سعر الذهب اليوم 20-7-2021 سعر الذهب اليوم 20-7-2021

شهدت اسعار الذهب في مصر استقرارا والمحددة في أول أيام عيد الأضحي المبارك بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 20-7-2021،علي مستوي الاعيرة الذهبية المختلفة بمحلات الصاغة.



وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة حيث تراوح بين 903 حتي 905 جنيها كأعلي سعر.



بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب ما بين 677 و 679 جنيها .

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وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا في سوق الذهب ما بين 790 و 792 جنيها كأعلي سعر.وأخيرا بلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 527 و 528 جنيها .وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6336 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.15 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 905.143 ألف جنيهسعر الذهب في مصر بالمصنعيةوتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دائما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط او الارتفاع.