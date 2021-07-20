

سعر الدولار في البنوك اليوم 20-7-2021 سعر الدولار في البنوك اليوم 20-7-2021

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء “ أول أيام عيد الأضحى المبارك”، الموافق 20-7-2021، على مستوى البنوك العاملة بمصر.



وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 15.64 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع .



وصل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي AIB".

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ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي، الأمارات دبي الوطني".بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " ابوظبي الاول، التجاري وفا إيجيبت، الأهلي اليوناني، العربي، الاسكندرية".بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، بلوم، HSBC، كريدي أجريكول، العقاري المصري العربي، قناة السويس، المشرق، البركة، الأهلي المتحد، ABC، المصرف المتحد، سايب،العربي الافريقي الدولي، ابوظبي التجاري، التعمير والاسكان، عودة، الكويت الوطني، المصري الخليجي، التنمية الصناعية".أعلى سعربلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، الأهلي الكويتي.بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنك مصر ايران للتنميةبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة.وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الإسلامي نحو 16.07 جنيه لشراء و16.17 جنيه للبيع.