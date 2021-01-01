المحصلة النهائية للتفجير الانتحاري في العراق



تفجير مدينة الصدر الانتحاري في العراق تفجير مدينة الصدر الانتحاري في العراق

أوقع انفجار في سوق بمدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد أمس عشرات القتلى والجرحى، وأعلنت الحكومة العراقية إجراءات طوارئ عاجلة للوقوف على حقيقته وتتبع منفذيه.



ووفقًا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، قُتل نحو 35 شخصًا وأصيب نحو 60 آخرين جراء الانفجار، الذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن تنفيذه، قائلا إن انتحاريا يدعى أبو حمزة العراقي نفذه.



ورجحت مصادر طبية في العراق ارتفاع عدد القتلى، إذ يوجد بين المصابين عدد من الحالات الخطرة. وظهر في لقطات فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الضحايا والدماء منتشرة في كل مكان، والناس من حولهم يصرخون.

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وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية العراقية أن "هجوما إرهابيا بعبوة ناسفة مصنعة محليا وقع في سوق الوحيلات في مدينة الصدر شرقي بغداد، وخلف عددا من القتلى والجرحى".وقالت قيادة العمليات المشتركة في بغداد إنها فتحت تحقيقا في الهجوم الذي وقع عشية عيد الأضحى.وعقد رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا مع قيادات الأجهزة الأمنية في البلاد لمناقشة الهجوم، وفقا لبيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الاثنين.وأفادت خلية الإعلام الأمني بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بتوقيف مسؤول بارز في الشرطة الاتحادية، وهي الوحدة التي كانت منطقة تفجير مدينة الصدر ضمن نطاق سيطرتها.ووصف رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح انفجار مدينة الصدر بأنه "جريمة بشعة وقاسية قل مثيلها". وقال صالح في تغريدة له "لن يهدأ لنا بال إلا باقتلاع الإرهاب الحاقد الجبان من جذوره".وكان تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن عملية انتحارية مزدوجة وقعت في شهر يناير ووقع ضحيتها 32 شخصا في سوق مكتظ في العاصمة بغداد.كما أعلن مسلحو تنظيم داعش في إبريل الماضي مسؤوليتهم عن هجوم بسيارة مفخخة في أحد أسواق مدينة الصدر، التي تعتبر من أهم الأحياء الشيعية في العراق، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.يذكر أن هجمات كتلك كانت شائعة في الفترة التي أعقبت دخول القوات الأمريكية إلى العراق، ثم تراجعت في السنوات الأخيرة.وأعلنت السلطات العراقية هزيمة تنظيم داعش عام 2017، لكن خلايا التنظيم النائمة استمرت في تنفيذ هجمات.وقد خفضت القوات الأمريكية وجودها العسكري في العراق في العام المنصرم، ويبلغ عدد العسكريين الأمريكيين في العراق حاليا 2500 عسكري، يشرفون بشكل أساسي على عمليات التدريب.وأعربت مصر عن بالغ استنكارها وإدانتها للتفجير الإرهابي الآثم الذي وقع اليوم بمدينة الصدر العراقية، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء العُزَّل، وفق بيان لوزارة الخارجية.وقال البيان "تتقدم مصر بخالص تعازيها لحكومة العراق وشعبه الشقيق، ولذوي ضحايا هذا الهجوم الغادر، الذي لم يتورع مرتكبوه عن اقتراف جُرمهم البغيض حتى في هذه الأيام الفضيلة. كما تُعرب مصر عن صادق تمنياتها أن يمُنَّ الله على المُصابين بالشفاء العاجل".وأضاف "هذا، وتؤكد مصر على وقوفها الدائم بجوار العراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره؛ كما تجدد مصر دعوتها لكافة الأطراف إلى تغليب مصلحة العراق العُليا، وأن تنأى به عن أي تجاذبات لا تصون مقدرات شعبه الشقيق".