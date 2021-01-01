فيروس كورونا يهاجم دورة الألعاب الأولمبية

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دورة الألعاب الأولمبية في اليابان

أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية في اليابان تسجيل تسع حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا.



وذكر التقرير اليومي للمنظمين بشأن فيروس كورونا الذى نشر صباح اليوم الثلاثاء أن رياضيا واحدا في القرية الاوليمبية كان من بين الحالات.



وترفع هذه الحالات الجديدة عدد الاختبارات الايجابية منذ أول يوليو إلى 67.



وكانت اللجنة الاولمبية الوطنية التشيكية أكدت يوم الاثنين أن لاعب كرة الطائرة الشاطئية اوندريج بيروسيك ثبتت إصابته بالفيروس .


ونقل اللاعب/ 26 عاما/ إلى فندق مخصص لعزل الحالات المصابة.



وبالاضافة الى 67 حالة حددها المنظمون، أبلغت المقاطعات اليابانية عن أربع حالات اخرى، ومع ذلك، فإن السلطات المحلية غير ملزمة بالإبلاغ عن متى تكون حالات محددة للإصابة بالفيروس، مرتبطة بالألعاب الأولمبية.

المصدر: elbalad

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