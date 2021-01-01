

تعرف على بجع الموت صاحب أقوى منقار..مهدد بالانقراض ويمتلك صوت مدفع رشاش تعرف على بجع الموت صاحب أقوى منقار..مهدد بالانقراض ويمتلك صوت مدفع رشاش

تمتلك الطيور الجارحة منقارا حادا من أجل الانقضاض على فرائسها، وهو ما يميز نوع عن آخر في الاصطياد، ويوجد أنواع كثير من الطيور الجارحة التي تعمل على تقوية منقارها من حين لآخر لتقوية مهاراتها في الاصطياد، ويعتبر جميع الطيور الجارحة في تارة ومنقار "بجع الموت" في تارة أخرى، فهو الأقوى بين الطيور، لامتلاكه أضافة مميزة في منقاره وهي عبارة عن امتداد بزيادة للأسفل من أجل إضافة ميزة في الاصطياد.



بجع الموت، هو يعتبر ثالث أكبر منقار بين الطيور الجارحة، ولكنه يعد أقوي من حيث الانقضاض، فهو يعيش في ظروف بيئية مختلفة وفى مناطق عدة من السودان وحتى دولة زامبيا، فهو يحتاج إلى الكثير من الرعاية حتى بلوغه سن الثلاثة سنوات، فهو لا يستطيع الشرب او تناول الطعام حتى تلك المدة، وسرعان ما يبلغ عامه الثالث ويكتمل بنيانه بالكامل، فهو يمتلك جناح يصل حتى ثلاثة أمتار، ويبلغ طوله حتى متر ونص.



ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة سكاي نيوز، سردت من خلاله بعض التفاصيل الخاصة في حياة بجع الموت، الذي يمتلك الكثير من الحقد بداخله اتجاه فصيله من الذكور، فيعتدي على شقيقه من نفس الفصيل، حتى ينجح أحدهم في رفع شعار البقاء للأقوى، وسرعان ما ينحاز الاخرين من جنسه إلى الأقوى تاركين الضعيف للموت.

بجانب منقاره الضخم، فهو يمتلك صوت يشبه صوت "المدفع الرشاش"، وهو ما يستخدمه لإرهاب الكثير من الحيوانات قبل الانقضاض عنها، فهو يأكل جميع الحيوانات حول المستنقعات حتى صغير التمساح.يحتاج "بجع الموت" إلى العزلة بشكل كبير في حياته، فهو لا يعيش في فصيل بشكل مستمر إلا في حالات التزاوج، التي يعد مجبور على اتمامها، حتى لا يتعرض الفصيل إلى الانقراض، حيث انه يوجد حوالي 8000 بجعة موت فقط حتى الأن، ويخشى الكثيرين لحاقهم بفصيل الديناصورات.



