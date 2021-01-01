

هذه حقيقة شاب يزعم أنه يعيش في عام 2027..يرسل إلينا لقطات من المستقبل هذه حقيقة شاب يزعم أنه يعيش في عام 2027..يرسل إلينا لقطات من المستقبل

زعم رجل لقبته صحف عالمية بـ «مسافر عبر الزمن» أنه يعيش في عام 2027. يقول إنه لا يوجد أشخاص في الجوار فضلاً عن عدم وجود أحد على الشواطئ أو في مراكز التسوق. ويقدم دليله دائما عبر فيديوهات ينشرها من المستقبل للمواقع التي يقوم بزيارتها في حينها.



يقول الشاب الذي ينشر فيديوهاته وادعاءاته من المستقبل عبر حساب يحمل اسم unicosobreniniente على تطبيق «تيك توك»، والمعروف أيضًا باسم خافيير، إنه تمكن من التقدم بسرعة إلى الأمام لمدة ست سنوات حيث يعيش وحيدا في العالم وكأنما الكوكب تعرض إلى «الانقراض البشري». ويقوم بتزويد متابعيه البالغ عددهم الآن 4.3 مليون متابع بتحديثات منتظمة.