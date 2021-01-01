يقضى الزوج مع زوجته وأولاده فترة طويلة في المنزل خلال إجازة عيد الأضحى، مما يتسبب في شعور الزوجين بالملل، الذى يدفع أحدهما للتدقيق في أخطاء الآخر، وإفتعال المشاكل والخلافات، وخاصة من جانب الزوج الذى يدقق في الأعمال المنزلية ويوجه إنتقادات لاذعة لزوجته، مما يحول الإجازة لفترة لا تطاق.
قالت الدكتورة، أشجان نبيل، استشارى تطوير المجتمعات، لـ "اليوم السابع": "جلوس الناس في المنزل خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، أدى إلى شعور بعض الأزواج بالفراغ والملل الذى نتج عنه كثرة الخلافات والمشاكل اليومية، لذلك على الطرفين العمل على تقليل الإحتكاك بينهما، والتركيز مع أولادهما، من خلال الاهتمام بمشاكلهم وأنشطتهم الرياضية ومذاكرتهم، وفتح حوار معهم فى مختلف الأمور التي يمرون بها".
ووجهت استشارى تطوير المجتمعات، بعض التوجيهات للزوجين لتفادى الدخول في شجار مع بعضهما، حيث قالت: "يجب على الزوجة تجنب التدقيق والتركيز في أفعال الزوج، وكذلك الأخير عليه تجنب التدقيق وإبداء آرائه في الأعمال المنزلية، حتى لا يتسبب ذلك في إشعال المشاجرات بينهما، مما يؤثر بشكل سلبى على نفسية الأطفال".
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التعليقات على بهذه الطريقة .. تتجبنى الخلاف مع جوزك خلال إجازة العيد
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