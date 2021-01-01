بهذه الطريقة .. تتجبنى الخلاف مع جوزك خلال إجازة العيد



تتجبنى الخلاف مع جوزك خلال إجازة العيد تتجبنى الخلاف مع جوزك خلال إجازة العيد

يقضى الزوج مع زوجته وأولاده فترة طويلة في المنزل خلال إجازة عيد الأضحى، مما يتسبب في شعور الزوجين بالملل، الذى يدفع أحدهما للتدقيق في أخطاء الآخر، وإفتعال المشاكل والخلافات، وخاصة من جانب الزوج الذى يدقق في الأعمال المنزلية ويوجه إنتقادات لاذعة لزوجته، مما يحول الإجازة لفترة لا تطاق.



قالت الدكتورة، أشجان نبيل، استشارى تطوير المجتمعات، لـ "اليوم السابع": "جلوس الناس في المنزل خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، أدى إلى شعور بعض الأزواج بالفراغ والملل الذى نتج عنه كثرة الخلافات والمشاكل اليومية، لذلك على الطرفين العمل على تقليل الإحتكاك بينهما، والتركيز مع أولادهما، من خلال الاهتمام بمشاكلهم وأنشطتهم الرياضية ومذاكرتهم، وفتح حوار معهم فى مختلف الأمور التي يمرون بها".



ووجهت استشارى تطوير المجتمعات، بعض التوجيهات للزوجين لتفادى الدخول في شجار مع بعضهما، حيث قالت: "يجب على الزوجة تجنب التدقيق والتركيز في أفعال الزوج، وكذلك الأخير عليه تجنب التدقيق وإبداء آرائه في الأعمال المنزلية، حتى لا يتسبب ذلك في إشعال المشاجرات بينهما، مما يؤثر بشكل سلبى على نفسية الأطفال".

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وأشارت "أشجان" إلى بعض النصائح التي يجب على الأزواج اتباعها، حيث قالت: "يجب على الزوجين التمتع بالمرونة عند مناقشة أي موضوع، وعدم التدقيق في الأخطاء الصغيرة، والبحث عن أشياء تساعد على إلهائهما، مثل التركيز مع الأطفال، ومناقشة مشاكلهما اليومية، سواء في العمل أو المنزل، حتى يذوب الجليد بينهما، وبهذا يعيدان إحياء علاقاتهما من جديد".تابعت: "يمكن للزوجة أن تستغل هذه الفترة في تقارب وجهات النظر بينها وبين الزوج، من خلال التعرف على هواياته وإهتماماته، مثل أن تتعلم لعب الطاولة لتمارسها معه في وقت الفراغ، مما يساعد على تقوية العلاقة بينهما".ونصحت أشجان الزوجة للتعامل مع غضب الزوج، ببعض النصائح لتجنب الشجار معه، حيث قالت: "عندما تجد الزوجة أن زوجها يثير غضبها للدخول في شجار، عليها أن تتعامل بذكاء في هذه الحالة، من خلال إمتصاص غضبه وألا تجادله، وتنتظر حتى يهدأ وتنتظر الوقت المناسب ثم تناقشه في الموضوع الذى كانا يتناقشان فيه، حتى تتجنب الدخول في شجار معه".