طريقة عمل الرقاق الطرى الحادق بالخطوات



طريقة عمل الرقاق طريقة عمل الرقاق

حلو وحادق يمكنك تحضير الرقاق فى مطبخك على مائدة عيد الأضحى بمذاق لا يقاوم وبتكلفة أقل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى

إليك طريقة عمل عجينة الرقاق وطريقة عمل الرقاق الحلو والحادق بالمقادير والخطوات .



طريقة عمل عجينة الرقاق



رشة سكر

2 ملعقة كبيرة سمنة

3 كوب دقيق

رشة ملح



ماء للعجن



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طريقة تحضير رقاق طري:- يخلط الدقيق والسكر والملح والسمنة و يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة.- تقطع كرات وسط وتقلب في الدقيق ثم تغطى وتترك لتتخمر و تفرد بالنشابة حتى تصبح رقيقة.-يوضع الرقاق في طاسة خبز على النار و تقلب على الوجه الآخر حتى النضج.طريقة عمل الرقاق.. الناشف والطريطريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلاطريقة عمل الرقاق الطرى الحادقمقادير الرقاق الطرى الحادقنصف كيلو دقيقرشة ملحماء للعجنلحمة معصجة متبلةجبنة موتزاريلازيت1-حتى تحصلى على عجينة متجانسة اخلطي الدقيق مع الملح وأضيفى الماء2- اتركى العجين لترتاح ثم قسمى العجين لكرات صغيرة وتفرد بالنشابة وترش بالملح3-فى طاسة ضعى الرقاق وقلبيه على الجانبين حتى النضج.4- ضعى اللحمة المعصجة والجبنة الموتزاريلا على الرقاق ولفيه أو طبقيه5- فى طاسة مدهونة بالزيت قلبيه وقدميهطريقة عمل الرقاق الطرى حلو لنجلاء الشرشابىصينية رقاق حلو بالمقاديرجوز هندسمنةالوجهقشطةسكر بودرةعسل نحلرقاقلبنسكرزبيببالخطوات طريقة عمل صينية رقاق حلو :1-بللى الرقاق في اللبن المغلي على النار والمضاف له سكر، ويرص منه طبقة في بايركس .2- اضيفي على الوجه طبقة أخرى من خليط الرقاق3- تقطع الصينية4- تضاف على الوجه القشطة5- توضع في الفرن حتى تمام النضج6- ترش بالسكر أو العسل وتقدم .