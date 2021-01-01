كيف ترفعين مناعتك لمحاربة البكتيريا والفيروسات؟



كيف ترفعين مناعتك كيف ترفعين مناعتك

لرفع المناعة وكبح الكوليسترول السيئ في الجسم أطعمه عديدة يجب البدء في إدخالها إلى نظامك الغذائي اليومي لغناها بكم كبير من مضادات الأكسدة التى تساعد في محاربة البكتيريا والفيروسات والفطريات وفقا لموقع بولد سكاي الهندي:



1-. الشوفان :

يستهلك الشوفان في الغالب كوجبة إفطار وغنية بالألياف. يشتهر شعبياً بقدرته على كبح الكوليسترول السيئ في الجسم. أشارت الدراسات إلى أن الشوفان يعزز جهاز المناعة لدينا ويساعد في محاربة البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات الأخرى ، مما يجعله إضافة رائعة لنظامك الغذائي



2. الشعير :

الشعير غني بالقشور النباتية التي تساعد البكتيريا الجيدة على النمو في أمعائنا. كما أنه غني بفيتامين ج الذي يقوي جهاز المناعة لدينا . يعد تناول عصيدة الشعير طريقة جيدة للحفاظ على صحتك

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.3. الحمص :يعتبر الحمص أعلى أطعمه غنى بالزنك والنحاس ، وهما من المعادن الأساسية للحفاظ على قوة جهاز المناعة لدينا. تشير بعض الدراسات إلى أن الحمص يمكن أن يقاوم السعال والبرد الشائع أكثر من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي4. اللوز :اللوز من أطعمه التى تحتوى على مخزون جيد من البروتينات الخالية من الدهون ، وهو مفيد للغاية للدماغ.5. الزنجبيل :معروف بخصائصه المضادة للالتهابات ، يساعد الزنجبيل على تحسين الدورة الدموية في الرئتين ويقلل من الالتهابات. يمكن استخدام الزنجبيل لتخفيف الغثيان والقيء ( غثيان الصباح ) وآلام الدورة الشهرية والالتهابات الطفيفة6 الكزبرة :تعتبر الكزبره من أطعمه السحرية المليئة بفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ك إلى جانب آثار أخرى من المصادر الغذائية وتعتبر من التوابل العلاجية ، مما يجعلها إضافة جيدة لنظامك الغذائي7. العسل :منذ العصور ، استخدم العسل كدواء وكغذاء. يُقدّر العسل كواحد من أقدم المحليات الطبيعية قبل فترة طويلة من انتشار السكر على نطاق واسع. فهو من أطعمه التى تحتوي على نسبة عالية جدًا من المركبات النباتية المفيدة ويقدم العديد من الفوائد الصحية. يساعد العسل الغني بمضادات الأكسدة في بناء جهاز المناعة ، لذلك لا تنس إضافة بعض العسل إلى نظامك الغذائي.