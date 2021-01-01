علامات الإصابة بسرطان الرئة



سرطان الرئة سرطان الرئة

يُعتقد على نطاق واسع أن السعال هو العلامة الأولية لسرطان الرئة ، أو أن كل شخص مصاب بسرطان الرئة سيعاني من ضيق في التنفس ، هذا ليس هو الحال دائمًا ، هناك العديد من العلامات والأعراض المدهشة التي يمكن أن تشير إلى سرطان الرئة.



يعد التدخين أحد الأسباب الرئيسية لسرطان الرئة:

يتسبب التدخين في 80٪ من وفيات سرطان الرئة لدى النساء و 90٪ عند الرجال.

الرجال الذين يدخنون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة 23 مرة.

المدخنات أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة 13 مرة.



لكن غير المدخنين يصابون بسرطان الرئة أيضًا تشمل عوامل الخطر غاز الرادون والتعرض المرتبط بالعمل لمواد مسرطنة. غير المدخنين الذين يتعرضون للتدخين غير المباشر لديهم خطر أكبر بنسبة 20-30٪ للإصابة بسرطان الرئة.

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يعتبر سرطان الرئة أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا. ومع ذلك ، يمكن للبالغين الأصغر سنًا الإصابة بسرطان الرئة ، ولكن أقل من 2٪ من المرضى تقل أعمارهم عن 35 عامًا.علامات وأعراض مفاجئة لسرطان الرئةما نوع الأعراض التي يمكن اعتبارها غير متوقعة أو صادمة أو مفاجئة؟ لا يبدو أن هذه العلامات والأعراض مرتبطة برئتينا. لا يتوقع عامة الناس أن تكون هذه المؤشرات أو الإشارات بمثابة تحذير من الإصابة بسرطان الرئة.آلام الذراع الكتف أو مشاكل في العين، قد تنتشر هذه الأورام إلى الضلوع أو فقرات العمود الفقري أو الأعصاب أو الأوعية الدموية تسبب هذه الأورام ألمًا في كتفك أو أعلى ظهرك أو ذراعيك.قد تسبب خدرًا أو وخزًا في يديك أيضًا، يمكن أن تسبب أورام البانكوست التي تسبب ألمًا في الذراع الكتف أيضًا مشاكل في العينقد يدرك المرضى أن حدقة عين واحدة أصغر ، وأن الجفن يتدلى ، وعرق أقل على هذا الجانب من وجهك. هذه "المجموعة" من أعراض العين تسمى متلازمة هورنر.بحة أو تغير في الصوت: يشعر بعض الناس بصوت أجش - قد يبدو صوتك متوترًا أو خشنًا أو يبدو أقل في النغمة أو أكثر ليونة في الحجم: يمكن أن يضغط ورم في الرئة على العصب الذي يتحكم في الحبال الصوتية. تحدث البحة بسبب العديد من الحالات الأخرى أيضًا ، مثل الزكام أو التهاب الحنجرة.مشاكل التوازن: يمكن أن يكون الشعور بعدم الاستقرار أو فقدان التوازن نتيجة لسرطان الرئة.قد يكون الورم موجودًا بالقرب من الوريد الأجوف العلوي (SVC) ، وهو وريد كبير يأخذ الدم من رأسك وذراعيك إلى القلب. مع نمو الورم ، يمكن أن يتسبب في رجوع الدم في هذا الوريد ويسبب الدوخة أو فقدان التوازن.يمكن أن يسبب فقر الدم ، الشائع في سرطان الرئة ، مشاكل في التوازن أيضًا.يمكن لمرضى سرطان الرئة زيادة الوزن أو إنقاصه تؤدي أورام سرطان الرئة صغير الخلايا أحيانًا إلى إنتاج الجسم لهرمون يسمى ACTH. ACTH ، بدوره ، يجعل الجسم يصنع الكورتيزول. يسبب الكثير من الكورتيزول احتباس السوائل وزيادة الوزن ومع ذلك ، فإن المرضى الآخرين يفقدون الوزن - عادة ما يحدث بسبب ارتفاع مستويات الكالسيوم التي تسبب فقدان الشهية.جلطات دموية من المرجح أن يصاب الأشخاص المصابون بسرطان الرئة بجلطات دموية في ساقيك أو ذراعيك أو رئتيك. يعتقد الباحثون أن السرطان يزيد الالتهاب في الجسم. يؤدي الالتهاب بدوره إلى حدوث جلطات دموية.آلام العظام : يعاني بعض الأشخاص من آلام في العظام أو يشعرون بالضعف والألم. في بعض الأحيان ، يصعب التمييز بين آلام العظام والعضلات. إذا ازداد الألم سوءًا أثناء الحركة ، أو في الليل ، أو عند الاستلقاء على ظهرك ، فمن المحتمل أن يكون ألمًا في العظام: يمكن أن ينتشر سرطان الرئة إلى العظام ، مما يتسبب في آلام العظام في العمود الفقري / الظهر أو الحوض أو عظام كبيرة في الذراعين والساقين.الأصابع السمينة : تظهر أطراف الأصابع "بدانة". قد يبدو الجلد بجوار الظفر لامعًا. يبدأ الظفر في الانحناء لأسفل مثل الملعقة. 80٪ من الأشخاص الذين يعانون من تعجر الأصابع مصابون بسرطان الرئة.مشاكل في الجهاز الهضمي: يحصل ما بين 10 إلى 20٪ من المصابين بسرطان الرئة على مستويات عالية من الكالسيوم في دمائهم ، وهي حالة تسمى فرط كالسيوم الدم. قد يسبب الكثير من الكالسيوم في الدم مشاكل في الجهاز الهضمي ، مثل آلام البطن أو الإمساك أو الغثيان.العطش الشديد وكثرة التبول قد تؤدي المستويات المرتفعة من الكالسيوم في الدم (فرط كالسيوم الدم) التي تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي إلى العطش الشديد وكثرة التبولالتعب أو الشعور بالتعب لأن سرطان الرئة يتسبب في عدم عمل الرئتين ، يمكن أن يصاب المرضى بفقر الدم. يتغذى السرطان من العناصر الغذائية في الجسم ، ويسرق الطاقة من الجسم للقيام بالأعمال اليومية.الصداع يمكن أن يحدث الصداع بسبب ورم بالقرب من الوريد الأجوف العلوي (الوريد الكبير الذي ينقل الدم من الرأس والذراعين إلى القلب). الدم المحتوي على هذا الوريد يمكن أن يجعل رأسك تنبض أو حتى تفقد الإغماء. كما أن ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم ، الذي يُلاحظ في ما يصل إلى 20٪ من سرطانات الرئة ، يسبب الصداع.مشاكل قلبية يمكن أن يتسبب ارتفاع مستويات الكالسيوم وفقر الدم في حدوث مشكلات في القلب - عادة إما تسارع ضربات القلب أو عدم انتظام ضربات القلب. يمكن أن تسبب مستويات الكالسيوم العالية مشاكل قلبية خطيرة للغاية ، بما في ذلك النوبة القلبية أو الدخول في غيبوبة. قد يعاني مرضى فقر الدم الشديد من ألم في الصدر وضيق في التنفس.انتفاخ الوجه أو الرقبة أو الذراعين ، يمكن أن يؤدي الورم الذي يضغط على الوريد الكبير الذي ينقل الدم من الرأس والذراعين إلى ظهور أعراض. يتم عمل نسخة احتياطية من الدم الذي كان سيعود إلى رئتيك ، مع عدم وجود مكان تذهب إليه - مما ينتج عنه تورم في الوجه والرقبة و / أو الذراعين. قد يتحول لون صدرك إلى لون أرجواني أيضًا.فجأة أصبح الإقلاع عن التدخين سهلاً. قد يكون بعض الأشخاص الذين تمكنوا فجأة من الإقلاع عن التدخين مصابين بالفعل بسرطان الرئة. يعتقد الخبراء أن السبب في ذلك هو أن الخلايا السرطانية في الرئتين قد تتداخل مع إدمان النيكوتين.تورم الثديين عند الرجال . قد يتداخل نوع أقل شيوعًا من سرطان الرئة ، يسمى الخلايا الكبيرة ، مع مستويات هرمون الرجل ، مما يسبب تورمًا وألمًا في ثدي الرجل.القلق والاكتئاب أو الخرف الخبراء ليسوا متأكدين من السبب ، لكن الأشخاص المصابين بسرطان الرئة هم أكثر عرضة لمشاكل الصحة العقلية التي تتطلب العلاج. قضايا الصحة العقلية جنبا إلى جنب مع أعراض أخرى مثيرة للقلق.في حين أن أيا من هذه العلامات والأعراض لا تعني بالتأكيد سرطان الرئة ، فإن وجود العديد من هذه الأعراض مثير للقلق. حان الوقت لتحديد موعد فحص مع طبيب الرعاية الأولية الخاص بك لمناقشة الأعراض الخاصة بك.